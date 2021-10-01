МВД Грузии говорит, что Саакашвили не пересекал государственную границу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Министерстве внутренних дел Грузии заявили, что бывший президент Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу страны. Об этом со ссылкой на МВД сообщает грузинский Первый канал, передает УНН.
Детали
В то же время, как пишет Inter Press News со ссылкой на пресс-службу ведомства, министерство не располагает информацией о приезде в страну Михаила Саакашвили.
Отмечается, что в оппозиционной партии “Единое национальное движение”, основателем которой является Саакашвили, также пока не знают о приезде экс-президента.
Контекст
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сегодня заявил, что приехал в Батуми, через восемь лет после отъезда из Грузии.
Что было ранее
Саакашвили заявил, что 2 октября собирается прилететь в Тбилиси. Фото авиабилета из Киева он опубликовал в Facebook. Власти же Грузии говорят, что в случае прилета — политику грозит тюрьма.
2 октября в Грузии пройдут муниципальные выборы, на которых также будут избирать в том числе мэра Тбилиси. Сейчас мэр — представитель правящей партии “Грузинская мечта” Каха Каладзе. Оппонентом его будет депутат Ника Мелия от оппозиционной партии “Единое национальное движение”. Ее основателем является Саакашвили.
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, сразу после этого против него возбудили уголовные дела.
Саакашвили, как сообщалось, признан тбилисским судом виновным в превышении служебных полномочий и заочно приговорен к трем и шести годам лишения свободы по двум уголовным делам. Еще два уголовных дела по тем же статьям, по сообщениям, рассматриваются в судебных инстанциях.