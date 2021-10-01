МВС Грузії говорить, що Саакашвілі не перетинав державний кордон
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що колишній президент Михайло Саакашвілі не перетинав державний кордон країни. Про це з посиланням на МВС повідомляє грузинський Перший канал, передає УНН.
Деталі
У той же час, як пише Inter Press News з посиланням на пресслужбу відомства, міністерство не має інформації про приїзд в країну Михайла Саакашвілі.
Зазначається, що в опозиційній партії “Єдиний національний рух”, засновником якої є Саакашвілі, також поки не знають про приїзд експрезидента.
Контекст
Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав у Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.
Що було раніше
Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що у разі прильоту — політику загрожує в’язниця.
2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер — представник правлячої партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії “Єдиний національний рух”. Її засновником є Саакашвілі.
Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.
Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.