МВС Грузії говорить, що Саакашвілі не перетинав державний кордон

Деталі

У той же час, як пише Inter Press News з посиланням на пресслужбу відомства, міністерство не має інформації про приїзд в країну Михайла Саакашвілі.



Зазначається, що в опозиційній партії “Єдиний національний рух”, засновником якої є Саакашвілі, також поки не знають про приїзд експрезидента.

Контекст

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі сьогодні заявив, що приїхав у Батумі, через вісім років після від’їзду з Грузії.



Що було раніше

Саакашвілі заявив, що 2 жовтня збирається прилетіти в Тбілісі. Фото авіаквитка з Києва він опублікував в Facebook. Влада ж Грузії каже, що у разі прильоту — політику загрожує в’язниця.



2 жовтня в Грузії пройдуть муніципальні вибори, на яких також будуть обирати в тому числі мера Тбілісі. Зараз мер — представник правлячої партії “Грузинська мрія” Каха Каладзе. Опонентом його буде депутат Ніка Мелія від опозиційної партії “Єдиний національний рух”. Її засновником є Саакашвілі.

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі покинув Грузію у 2013 році, відразу після цього проти нього порушили кримінальні справи.

Саакашвілі, як повідомлялося, визнаний тбіліським судом винним у перевищенні службових повноважень і заочно засуджений до трьох і шести років позбавлення волі за двома кримінальними справами. Ще дві кримінальні справи за тими ж статтями, за повідомленнями, розглядаються в судових інстанціях.