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Перевод Саакашвили в тюремную больницу: Украина направила Грузии ноту

Киев • УНН

 • 13493 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Министерство иностранных дел Украины разочаровано переводом гражданина Украины Михеила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждения №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны, передает УНН со ссылкой на комментарий украинского дипведомства.

Перевод Саакашвили в тюремную больницу: Украина направила Грузии ноту

В МИД призвали грузинскую сторону безотлагательно перевезти Михеила Саакашвили в гражданское медицинское учреждения, которая бы имело все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

Цитата

"Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу", - говорится в комментарии.

Добавим

Дальнейшее пребывание гражданина Украины Саакашвили в пенитенциарном учреждении создает дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, руководствуясь гуманитарными соображениями, добавили в ведомстве.

МИД и Посольство Украины в Грузии продолжают держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михеила Саакашвили на особом контроле.

Ранее

Как сообщал УНН, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в тюремную больницу Глдани. Информация подтверждена пенитенциарной службой страны.

Контекст

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси. Сообщалось, что он незаконно пересек границу страны.

Бывший грузинский лидер голодает уже 39-й день в знак протеста, поскольку считает себя политзаключенным.

4 ноября из письма Саакашвили, которое он передал из тюрьмы своим сторонникам, стало известно, что политик находится в критическом состоянии, а его анализы неудовлетворительны.

Также отмечалось, что бывший грузинский лидер похудел на 20 кг за время голодовки.

Напомним также, что 20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик скрывается в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов.

29 октября в Грузии возбудили уголовное дело по подозрению в заговоре с целью насильственного изменения конституционного строя, свержения или захвата государственной власти. Отмечалось, что отдельные лица планировали перекрывать дороги, чтобы помешать этапированию Саакашвили в другое тюремное учреждение или в тюремную больницу, тем самым создав неконтролируемую ситуацию и хаос.

Экс-президент также заочно осужден в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — до шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании “Имеди” и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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