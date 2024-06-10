Опозиція Вірменії оголосила 4 дні протестів, з вимогою відставки прем'єра Пашиняна
Київ • УНН
Лідер вірменської опозиції архієпископ Баграт Галстанян закликав до чотириденних масових протестів з вимогою відставки прем'єр-міністра Нікола Пашиняна через демаркацію кордону з Азербайджаном.
Лідер вірменського опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини" архієпископ Баграт Галстанян закликав протестувальників вийти на масову акцію непокори, яка триватиме чотири дні. Про це повідомляє DW, пише УНН.
Протягом чотирьох днів ми залишатимемося на вулицях і площах і своєю рішучістю та волею здобути перемогу",
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Галстанян також закликав скликати у вівторок, 11 червня, позачергове засідання парламенту Вірменії з метою відправити уряд Нікола Пашиняна у відставку.
Демонстрації з вимогами відставки Пашиняна розпочалися у Вірменії кілька тижнів тому, після того, як влада країни погодила делімітацію та демаркацію частини кордону з Азербайджаном. Єреван передав Баку контроль над чотирма прикордонними селами, що опозиція сприйняла як територіальну поступку.
Лідером протестів став архієпископ Баграт Галстанян. Він звернувся до глави Вірменської апостольської церкви з проханням усунути його від служіння через намір брати участь у політичній боротьбі. Після цього опозиційний рух "Тавуш заради батьківщини" висунув його кандидатом у прем'єри.
Нагадаємо
23 квітня Азербайджан і Вірменія почали делімітацію свого кордону на основі геодезичних вимірювань біля кількох сіл з обох боків.