Оппозиция Армении объявила 4 четыри дня протестов, с требованием отставки премьера Пашиняна

Лидер армянского оппозиционного движения "Тавуш во имя Родины" архиепископ Баграт Галстанян призвал протестующих выйти на массовую акцию неповиновения, которая продлится четыре дня. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

В течение четырех дней мы будем оставаться на улицах и площадях и своей решимостью и волей одержать победу", - сказал архиепископ Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян, выступая в воскресенье на антиправительственном митинге в Ереване.

Детали

Галстанян также призвал созвать во вторник, 11 июня, внеочередное заседание парламента Армении с целью отправить правительство Никола Пашиняна в отставку.

Демонстрации с требованиями отставки Пашиняна начались в Армении несколько недель назад, после того, как власти страны согласовали делимитацию и демаркацию части границы с Азербайджаном. Ереван передал Баку контроль над четырьмя пограничными силами, что оппозиция восприняла как территориальную уступку.

Лидером протестов стал архиепископ Баграт Галстанян. Он обратился к главе Армянской Апостольской церкви с просьбой отстранить его от служения из-за намерения участвовать в политической борьбе. После этого оппозиционное движение "Тавуш ради Родины" выдвинуло его кандидатом в премьеры.

Напомним

23 апреля Азербайджан и Армения начали делимитацию своей границы на основе геодезических измерений возле нескольких деревень с обеих сторон.