Оплата карткою в метро Києва знову працює після збою
Київ • УНН
У київському метро відновили оплату проїзду банківською карткою на турнікетах. Тимчасові незручності були викликані технічним збоєм в "Ощадбанку".
У столичному метро відновили оплату проїзду банківською карткою на турнікетах, повідомили у КМДА, пише УНН.
Оплата банківською картою на турнікетах метро працює у звичайному режимі
Раніше
Через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро у Києві. Фахівці банку працювали над усуненням несправності.
У метро Києва збій з оплатою проїзду26.04.25, 09:13 • 2932 перегляди