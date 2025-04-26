Оплата карткою в метро Києва знову працює після збою

У столичному метро відновили оплату проїзду банківською карткою на турнікетах, повідомили у КМДА, пише УНН.

Оплата банківською картою на турнікетах метро працює у звичайному режимі - повідомили у КМДА у сомережах.

Раніше

Через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово була недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро у Києві. Фахівці банку працювали над усуненням несправності.

У метро Києва збій з оплатою проїзду