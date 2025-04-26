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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Financial Times

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Оплата картой в метро Киева снова работает после сбоя

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В киевском метро возобновили оплату проезда банковской картой на турникетах. Временные неудобства были вызваны техническим сбоем в "Ощадбанке".

Оплата картой в метро Киева снова работает после сбоя

В столичном метро возобновили оплату проезда банковской картой на турникетах, сообщили в КГГА, пишет УНН.

Оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Ранее

Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве. Специалисты банка работали над устранением неисправности.

В метро Киева сбой с оплатой проезда26.04.25, 09:13 • 2926 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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