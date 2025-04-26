Оплата картой в метро Киева снова работает после сбоя
Киев • УНН
В киевском метро возобновили оплату проезда банковской картой на турникетах. Временные неудобства были вызваны техническим сбоем в "Ощадбанке".
В столичном метро возобновили оплату проезда банковской картой на турникетах, сообщили в КГГА, пишет УНН.
Оплата банковской картой на турникетах метро работает в обычном режиме
Ранее
Из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно была недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве. Специалисты банка работали над устранением неисправности.
В метро Киева сбой с оплатой проезда26.04.25, 09:13 • 2926 просмотров