"Опецькуватий", "зульдер" та комп'ютери з минулого століття: прокурори обурені дивним тестуванням їхніх здібностей та його результатами

Прокурори нагадують, що восени 2019 року почалася чергова реформа органів прокуратури, яка вже відбувалася 2015 року. Під кінець 2020 року реформа торкнулася і місцевих прокурорів, яких направили на переатестацію. Генпрокуратуру у той період ще очолював Руслан Рябошапка.

“Як виявилось, тестування не для всіх, бо частина "обраних“ прокурорів успішно працюють і без проходження атестації”, — заявляють прокурори та вказують, що був створений механізм переведення з однієї посади на іншу для уникнення атестації.

Але не лише це обурило прокурорів, а й, власне, сама атестація.

“Особливої уваги заслуговує етап атестації, пов’язаний із з’ясуванням рівня загальних здібностей прокурорів, де основними питаннями було перевірка знань, що таке опецькуватий, марудний, чимчикувати, сулугуні, зульдер, маскарпоне і т.д., що взагалі немає ніякого відношення до прокурорської діяльності”, — йдеться у зверненні.

Також наголошується, що такий етап атестації непередбачений законом, але саме він став головним для багатьох прокурорів. Адже його результати визначили результати атестації для багатьох співробітників.

Прокурори також заявляють про численні порушення на цьому етапі, адже порушувалася конфіденційність тестування, оскільки логіни та паролі для тестування прокурорам видавались не конфіденційно, а зразу ж прив’язувались до їхнього прізвища, що створило передумови для маніпуляцій з набраними балами.

Загалом технічний аспект тестування викликає багато уваги, адже, за інформацією прокурорів, комп’ютери, на яких вони проходили тести, не відповідали вимогам, встановленим до цієї техніки.

Розпочалося це все з того, що Міжнародна організація права розвитку (IDLO), яка відповідно до Плану спільних дій щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги, підписаного між нею та Генеральною прокуратурою в особі Рябошапки, зобов’язалась забезпечити комп’ютерною технікою для тестування місцевих прокуратур Офіс Генерального прокурора.

Для тестування Міжнародна організація права розвитку обрала ТОВ “Сайметрікс-Україна”. Вимогою до комп’ютерів була наявність оперативної пам’яті від 4 Gb та графічного адаптера з об’ємом пам’яті від 2 Gb.

“Проте, Міжнародна організація права розвитку (IDLO) разом з Офісом Генерального прокурора, форсуючи події з атестації, вирішили, що прокурори можуть здавати тести на будь-чому. А тому, надали для тестування техніку, яку вони змогли знайти в достатній кількості, але параметри її ніхто не перевіряв. Здебільшого це була техніка швидше за все ще з минулого століття”, — повідомили прокурори.

У зверненні наголошується, що техніка не дозволяла швидко проходити тестування та для декого це не дозволило набрати необхідний бал. Прокурори припускають, що так і було задумано, адже метою було очищення прокуратури від “негідних”, і переатестація була найпростішим шляхом до цього.

“В зв’язку із цим, до числа тих 35% "недобросовісних прокурорів“, від яких, за твердженнями Генерального прокурора Венедіктової, їй вдалось позбавитись, напевно, 30 процентів є прокурорами, яким штучно створили непрохідний результат саме на даному етапі, який немає жодного відношення ні до доброчесності прокурорів, ні до їх професійної компетентності. Враховуючи те, що були ще й прокурори, які не здали тестування на знання законодавства чи провалили практичне завдання, реальне співвідношення звільнених недоброчесних прокурорів за результатами атестації становить десь, може, з 1% з тих 35, про які говорить Генеральний прокурор”, — йдеться у зверненні.

Прокурори вважають, що реформа прокуратури провалена. А на особливу увагу заслуговує також комісія з атестації. Зокрема, “начальник Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Бонюк О.П., який сам ніяку атестацію не проходив, але якому доручена організація атестації прокурорів, намагався різними способами вплинути на членів комісій з метою скасувати їх попередні рішення, що через прорахунки в організації атестації були прийняті в інтересах прокурорів”.

Пізніше було створено іншу комісію.

“Зовні складається враження, що комісія незалежна і буде приймати незалежні від Офісу рішення щодо атестації прокурорів.

Але, якщо копнути глибше, то виявляється, що голова даної комісії Марущенко Є.Г. працює начальником відділу організації діяльності з протидії протиправному втручанню у господарську та інвестиційну діяльність Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора, тобто, у підпорядкуванні начальника Департаменту кримінально-правової політики та захисту інвестицій Офісу Генерального прокурора Бонюка О.П., який від Офісу Генерального прокурора відповідає за проведення атестації прокурорів.

Крім того, до своєї роботи в прокуратурі Марущенко Є.Г. працював в адвокатському об’єднанні "Бонюк і партнери“, — йдеться у зверненні прокурорів, які вважають, що за таких умов про незалежність говорити неможливо.

Наразі, як заявляють співробітники місцевих прокуратур, не дивлячись на рапортування про “успішне” завершення реформи, така реформа фактично ще незавершена приблизно десь для 600-700 прокурорів. Близько 450 прокурорів 7 місяців формально ходять на роботу в неіснуючі вже прокуратури, їм виплачується з державного бюджету заробітна плата, а організатори реформи не спромоглися вже за 11 місяців завершити її.

“Не завершивши проведення реформи з частиною прокурорів, що залишилась, організатори реформи взялись за проведення наборів вже нових кадрів, таким чином фактично штучно позбавляють права прокурорів, щодо яких атестація не завершена, пройти її та перейти на роботу в реформовані прокуратури”, — йдеться у зверненні.

Прокурори сподіваються, що у майбутньому все ж хтось понесе відповідальність за таку “реформу”.

“В зв’язку із викладеним, просимо Вас втрутитись в дану ситуацію та припинити свідоме зниження органів прокуратури, винних осіб притягнути до встановленої законом відповідальності”, — заявили прокурори, звертаючись до Генпрокурора та представників влади.

УНН також звернеться до Офісу Генпрокурора із журналістським запитом, щодо ситуації, яка виникла з атестацією прокурорів та реформуванням органів прокуратури.