"Опецькуватий", "зульдер" и компьютеры из прошлого века: прокуроры возмущены странным тестированием их способностей и его результатами

ukru
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109853 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 120469 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106614 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105736 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 134197 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 120828 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159902 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Эксклюзив
Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
1 марта, 13:58 • 143141 просмотра

Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете
28 февраля, 23:19 • 179548 просмотра

Зеленский прокомментировал перепалку в Овальном кабинете

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
28 февраля, 20:24 • 172949 просмотра

Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

Умер дедушка братьев Ратушных, через день после гибели внука на фронте

2 марта, 13:57 • 32667 просмотра
Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

Зеленский и европейские лидеры собрались на саммите по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:11 • 69585 просмотра
Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о ключевых аспектах саммита по безопасности в Лондоне

2 марта, 14:38 • 41782 просмотра
Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

Зеленский обсудил с Мелони план действий для завершения войны

2 марта, 15:10 • 83565 просмотра
Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

Король Чарльз III принял Зеленского в своей частной резиденции Сандрингем

18:30 • 54876 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

18:15 • 120469 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 134197 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 302190 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 269067 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 253928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

18:35 • 109853 просмотра
Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

2 марта, 10:40 • 120067 просмотра
Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

1 марта, 18:49 • 159902 просмотра
Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

1 марта, 17:32 • 117882 просмотра
Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

Илон Маск стал отцом 14-го ребенка: у пары родился сын Селдон Ликургус

1 марта, 16:47 • 117496 просмотра
Актуальное
"Опецькуватий", "зульдер" и компьютеры из прошлого века: прокуроры возмущены странным тестированием их способностей и его результатами

"Опецькуватий", "зульдер" и компьютеры из прошлого века: прокуроры возмущены странным тестированием их способностей и его результатами

Киев  •  УНН

 • 87266 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Прокуроры местных прокуратур обратились к Генеральному прокурору, Омбудсмену и руководству ВР по поводу процедуры и результатов переаттестации, которая была проведена почти год назад. УНН располагает обращением прокуроров.

Прокуроры напоминают, что осенью 2019-го началась очередная реформа органов прокуратуры, которая уже проходила в 2015 году. К концу 2020 года реформа коснулась и местных прокуроров, которых направили на переаттестацию. Генпрокуратуру в тот период еще возглавлял Руслан Рябошапка.

"Как оказалось, тестирование не для всех, так как часть "избранных" прокуроров успешно работают и без прохождения аттестации", - заявляют прокуроры и указывают, что был создан механизм перевода с одной должности на другую во избежание аттестации.

Но не только это возмутило прокуроров, но и, собственно, сама аттестация.

"Особого внимания заслуживает этап аттестации, связанный с выяснением уровня общих способностей прокуроров, где основными вопросами были проверка знаний, что такое "опецькуватий", "марудний", "чимчикувати", "сулугуні", "зульдер", "маскарпоне" и т.д., что вообще не имеет никакого отношения к прокурорской деятельности", - говорится в обращении.

Также отмечается, что такой этап аттестации непредусмотрен законом, но именно он стал главным для многих прокуроров. Ведь его результаты определили результаты аттестации для многих сотрудников.

Прокуроры также заявляют о многочисленных нарушениях на этом этапе, ведь нарушалась конфиденциальность тестирования, поскольку логины и пароли для тестирования прокурорам выдавались не конфиденциально, а сразу же привязывались к их фамилии, что создало предпосылки для манипуляций с набранными баллами.

В общем технический аспект тестирования вызывает много внимания, ведь, по информации прокуроров, компьютеры, на которых они проходили тесты, не соответствовали требованиям, установленным к этой технике.

Началось это все с того, что Международная организация права развития (IDLO), которая в соответствии с Планом совместных действий по реализации проекта международной технической помощи, подписанного между ней и Генеральной прокуратурой в лице Рябошапки, обязалась обеспечить компьютерной техникой для тестирования местных прокуратур Офис Генерального прокурора.

Для тестирования Международная организация права развития выбрала ООО "Сайметрикс-Украина". Требованием к компьютерам было наличие оперативной памяти от 4 Gb и графического адаптера с объемом памяти от 2 Gb.

"Однако, Международная организация права развития (IDLO) вместе с Офисом Генерального прокурора, форсируя события по аттестации, решили, что прокуроры могут сдавать тесты на чем-нибудь. А потому, предоставили для тестирования технику, которую они смогли найти в достаточном количестве, но параметры ее никто не проверял. В основном это была техника скорее всего еще с прошлого века", - сообщили прокуроры.

В обращении отмечается, что техника не позволяла быстро проходить тестирование и для некоторых это не позволило набрать необходимый балл. Прокуроры предполагают, что так и было задумано, ведь целью было очищение прокуратуры от "недостойных", и переаттестация была простым путем к этому.

"В связи с этим, к тем 35% "недобросовестных прокуроров", от которых, по утверждениям Генерального прокурора Венедиктовой, ей удалось избавиться, наверное, 30 процентов являются прокурорами, которым искусственно создали непроходимый результат именно на данном этапе, который не имеет никакого отношения ни к добродетели прокуроров, ни к их профессиональной компетентности. Учитывая то, что были еще и прокуроры, не сдавшие тестирование на знание законодательства или провалившие практическое задание, реальное соотношение уволенных недобродетельных прокуроров по результатам аттестации составляет где-то, может, 1% из тех 35, о которых говорит Генеральный прокурор", - говорится в обращении.

Прокуроры считают, что реформа прокуратуры провалена. А особого внимания заслуживает также комиссия по аттестации. В частности, "начальник Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Бонюк, который сам никакую аттестацию не проходил, но которому поручена организация аттестации прокуроров, пытался различными способами повлиять на членов комиссий с целью отменить их предыдущие решения, которые из-за просчетов в организации аттестации были приняты в интересах прокуроров".

Позже было создано другую комиссию.

"Внешне создается впечатление, что комиссия независима и будет принимать независимые от Офиса решения по аттестации прокуроров.

Но, если копнуть глубже, то оказывается, что председатель данной комиссии Марущенко работает начальником отдела организации деятельности по противодействию противоправному вмешательству в хозяйственную и инвестиционную деятельность Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора, то есть, в подчинении начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генерального прокурора Бонюка, который от Офиса Генерального прокурора отвечает за проведение аттестации прокуроров.

Кроме того, до своей работы в прокуратуре Марущенко работал в адвокатском объединении "Бонюк и партнеры", - говорится в обращении прокуроров, которые считают, что при таких условиях о независимости говорить невозможно.

Сейчас, как заявляют сотрудники местных прокуратур, несмотря на рапорттрование об "успешном" завершение реформы, такая реформа фактически еще незавершена примерно где-то для 600-700 прокуроров. Около 450 прокуроров 7 месяцев формально ходят на работу в несуществующие уже прокуратуры, им выплачивается из государственного бюджета заработная плата, а организаторы реформы не смогли уже за 11 месяцев завершить ее.

"Не завершив проведения реформы части прокуроров, оставшейся организаторы реформы взялись за проведение наборов уже новых кадров, таким образом фактически искусственно лишают права прокуроров, в отношении которых аттестация не завершена, пройти ее и перейти на работу в реформированные прокуратуры", - говорится в обращении.

Прокуроры надеются, что в будущем все же кто-то понесет ответственность за такую "реформу".

"В связи с изложенным, просим Вас вмешаться в данную ситуацию и прекратить сознательное снижение органов прокуратуры, виновных привлечь к установленной законом ответственности", - заявили прокуроры, обращаясь к Генпрокурору и представителям власти.

УНН также обратится в Офис Генпрокурора с журналистским запросом, по ситуации, сложившейся с аттестацией прокуроров и реформированием органов прокуратуры.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы