Операція з атаки Іраном військових об'єктів США носила назву "Мученик Сулеймані"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Операція, в ході якої силами Ірану були атаковані військові об’єкти США на території Іраку носила назву “Мученик Сулеймані”. Про це йдеться в офіційній заяві Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), поширеному в середу агентством ISNA, передає УНН.
“Хоробрі бійці збройних сил КВІР в ході успішної операції, що отримала назву “Мученик Сулеймані”, випустили десятки ракет класу “земля-земля” і зруйнували військово-повітряну базу терористичних окупаційних сил США, відому як “Айн-Асад”, — йдеться в повідомленні.
У КВІР додали, що будь-які сили Сполучених Штатів, причетні до агресії проти Ірану, будуть піддаватися військової атаці.
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“Ми повідомляємо уряду США, який створює військові бази терористичним силам американської армії, що будь-яка територія, з якої будуть здійснюватися агресія проти Ірану, буде піддана атаці”, — йдеться в заяві.
Раніше повідомлялось, що в ніч на 8 січня іранські Збройні сили здійснили ракетні обстріли американських баз на території Іраку. Пізніше ЗМІ розповсюдили відео ракетного обстрілу. У свою чергу, президент США Дональд Трамп та його ключові міністри зібрались для проведення наради в зв’язку з ракетним ударом.
Ці події відбуваються на тлі атаки США в районі аеропорту іракської столиці Багдада, коли в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітні частини ЗС Ірану) генерал Касем Сулеймані. У свою чергу, після обстрілу американських баз, КВІР назвав Ізраїль співучасником США у вбивстві Сулеймані.
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Після атаки США по Сулеймані на території Багдада, парламент Іраку, 5 січня, прийняв на екстреному засіданні резолюцію, якою зобов’язав американський військовий контингент вийти з території країни. На що у Пентагоні заявили, що американські війська не будуть йти з Іраку, а політика Вашингтона щодо цього питання незмінна.