Операция по атаке Ираном военных объектов США носила название "Мученик Сулеймани"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Операция, в ходе которой силами Ирана были атакованы военные объекты США на территории Ирака носила название "Мученик Сулеймани". Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ISNA, передает УНН.
“Храбрые бойцы вооруженных сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название “Мученик Сулеймани”, выпустили десятки ракет класса “земля-земля” и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как “Айн-Асад”, — говорится в сообщении.
В КСИР добавили, что любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке.
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“Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке”, — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.
Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.
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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.