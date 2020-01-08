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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112216 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 128889 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105654 просмотра

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Операция по атаке Ираном военных объектов США носила название "Мученик Сулеймани"

Операция по атаке Ираном военных объектов США носила название "Мученик Сулеймани"

Киев  •  УНН

 • 17396 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Операция, в ходе которой силами Ирана были атакованы военные объекты США на территории Ирака носила название "Мученик Сулеймани". Об этом говорится в официальном заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), распространенном в среду агентством ISNA, передает УНН.

“Храбрые бойцы вооруженных сил КСИР в ходе успешной операции, получившей название “Мученик Сулеймани”, выпустили десятки ракет класса “земля-земля” и разрушили военно-воздушную базу террористических оккупационных сил США, известную как “Айн-Асад”, — говорится в сообщении.

В КСИР добавили, что любые силы Соединенных Штатов, причастные к агрессии против Ирана, будут подвергаться военной атаке.

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“Мы сообщаем правительству США, которое создает военные базы террористическим силам американской армии, любая территория, с которой будут осуществляться агрессия против Ирана, будет подвергнута атаке”, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 января иранские вооруженные силы совершили ракетные обстрелы американских баз на территории Ирака. Позже СМИ распространили видео ракетного обстрела. В свою очередь, президент США Дональд Трамп и его ключевые министры собрались для проведения совещания в связи с ракетным ударом.

Эти события происходят на фоне атаки США в районе аэропорта иракской столицы Багдада, когда в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В свою очередь, после обстрела американских баз, КСИР назвал Израиль соучастником США в убийстве Сулеймани.

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После атаки США по Сулеймани на территории Багдада, парламент Ирака, 5 января, принял на экстренном заседании резолюцию, которой обязал американский военный контингент выйти с территории страны. На что в Пентагоне заявили, что американские войска не будут уходить из Ирака, а политика Вашингтона по этому вопросу неизменна.

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