Операція з обміну полоненими: Україна повернула понад 50 захисників Маріуполя - Юсов
Київ • УНН
Україна повернула понад 50 захисників "Азовсталі" і Маріуполя в рамках триваючої операції з обміну полоненими з росією.
Україна в рамках обміну полоненими, якій відбувся напередодні, повернула більше ніж 50 воїнів, які обороняли "Азовсталь" та Маріуполь в цілому. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.
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"В тому обміні, який ще триває, ми повернули і понад 50 наших захисників, які вийшли із Азовсталі та захисників Маріуполя в цілому. Що стосується кожного підрозділу то за кожного йдеться боротьба. На жаль, є окремі підрозділи і напрямку, де робота йде особливо важко", - відповів Юсов на запитання наскільки важко обмінювати "Азовців".
Юсов вказав, що російська пропаганда створює певні образи щодо українських захисників, в які потім сама ж і вирить. І це ускладнює роботу зі звільнення полоненими.
Втім за його словами, робота в цьому напрямку ведеться і вже є результати. Однак із публічною стороною і розголосами, як зауважив Юсов, необхідно бути дуже обачними та уважними.
Нагадаємо
Увечері 21 червня стало відомо, що в Україну внаслідок обміну військовополоненими повернулося 90 українських захисників. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто повернувся, – воїни Нацгвардії, Військово-морських сил ЗСУ, армії, тероборони, прикордонної служби, а також захисники Маріуполя й Чорнобильської атомної електростанції.
Юсов розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими26.06.24, 06:20 • 27212 переглядiв