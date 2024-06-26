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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Операция по обмену пленными: Украина вернула более 50 защитников Мариуполя - Юсов

Операция по обмену пленными: Украина вернула более 50 защитников Мариуполя - Юсов

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 07:42  •  9939 просмотра

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Украина вернула более 50 защитников "Азовстали" и Мариуполя в рамках продолжающейся операции по обмену пленными с россией.

Украина в рамках обмена пленными, которой состоялся накануне, вернула более 50 воинов, которые обороняли "Азовсталь" и Мариуполь в целом.  Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Усов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали 

"В том обмене, который еще продолжается, мы вернули и более 50 наших защитников, которые вышли из Азовстали и защитников Мариуполя в целом. Что касается каждого подразделения то за каждого идет борьба. К сожалению, есть отдельные подразделения и направления, где работа идет особенно тяжело", -  ответил Юсов на вопрос насколько трудно обменивать "Азовцев". 

Юсов указал, что российская пропаганда создает определенные образы в отношении украинских защитников, в которые потом  сама же и вырит. И это усложняет работу по освобождению пленными. 

Впрочем по его словам, работа в этом направлении ведется и уже есть результаты. Однако с публичной стороной и оглаской, как заметил Юсов, необходимо быть очень осмотрительными и внимательными. 

Напомним

Вечером 21 июня стало известно, что в Украину в результате обмена военнопленными вернулось 90 украинских защитников. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, среди вернувшихся-воины Нацгвардии, Военно-Морских сил ВСУ, армии, теробороны, пограничной службы, а также защитники Мариуполя и Чернобыльской атомной электростанции.

Юсов рассказал, изменились ли условия содержания украинских защитников в плену рф после огласки фактов пыток26 июня 2024, 07:24 • 8620 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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