Операция по обмену пленными: Украина вернула более 50 защитников Мариуполя - Юсов

Украина в рамках обмена пленными, которой состоялся накануне, вернула более 50 воинов, которые обороняли "Азовсталь" и Мариуполь в целом. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Усов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали

"В том обмене, который еще продолжается, мы вернули и более 50 наших защитников, которые вышли из Азовстали и защитников Мариуполя в целом. Что касается каждого подразделения то за каждого идет борьба. К сожалению, есть отдельные подразделения и направления, где работа идет особенно тяжело", - ответил Юсов на вопрос насколько трудно обменивать "Азовцев".

Юсов указал, что российская пропаганда создает определенные образы в отношении украинских защитников, в которые потом сама же и вырит. И это усложняет работу по освобождению пленными.

Впрочем по его словам, работа в этом направлении ведется и уже есть результаты. Однако с публичной стороной и оглаской, как заметил Юсов, необходимо быть очень осмотрительными и внимательными.

Напомним

Вечером 21 июня стало известно, что в Украину в результате обмена военнопленными вернулось 90 украинских защитников. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, среди вернувшихся-воины Нацгвардии, Военно-Морских сил ВСУ, армии, теробороны, пограничной службы, а также защитники Мариуполя и Чернобыльской атомной электростанции.

Юсов рассказал, изменились ли условия содержания украинских защитников в плену рф после огласки фактов пыток