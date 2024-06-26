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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юсов рассказал, изменились ли условия содержания украинских защитников в плену рф после огласки фактов пыток

Юсов рассказал, изменились ли условия содержания украинских защитников в плену рф после огласки фактов пыток

Киев  •  УНН

26 июня 2024, 07:24  •  4273 просмотра

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После обнародования фактов о пытках в российском пололне произошли некоторые позитивные изменения относительно условий содержания украинских военнослужащих, но предстоит еще многое сделать для защиты их прав и обеспечения их освобождения, отметил Юсов.

Определенные положительные сдвиги относительно условий содержания украинских воинов в российском плену после огласки фактов пыток есть, но работы еще много. Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Детали 

На вопрос,  меняется ли что-то в условиях содержания украинских героев в российском плену после огласки фактов о пытках, Юсов указал, что  определенные положительные сдвиги есть, но работы еще много. 

В целом и для кого не секрет,  весь все видит разницу - в каком состоянии возвращаются российские оккупанты, которые были захвачены в Украине, и в каком состоянии возвращаются домой украинские защитники. Разница ощутима.   Но вместе с тем давление мировое растет. Очень важным фактором было то, что на Саммите мира особое внимание уделялось защите прав наших пленных и необходимости возвращения их домой.  Таким образом, можно сказать, что есть некоторые положительные сдвиги, но работы еще много. И по установлению нарушений прав наших защитников и привлечению виновных к ответственности и, конечно, по возвращению их наконец домой

- заявил представитель ГУР. 

Как рассказал Юсов, Украине накануне удалось вернуть из российского плена 90 защитников, впрочем операция по освобождению бойцов еще продолжается, в ближайшее время может быть обнародована новая информация. 

"Операция продолжается. В результате этой операции уже вернули 90 защитников, но это не последние новости и мы действительно рассчитываем в ближайшее время сообщили дополнительную информацию. Работа продолжается", - заявил Юсов. 

Он отметил, что не было никакого легкого обмена. И отметил помощь Объединенных Арабских Эмиратов в освобождении накануне 90 украинских пленников. 

Дополнение 

Как ранее заявлял Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, россия не придерживается Женевской конвенции Об обращении с военнопленными и ярким примером этого являются фото и истории украинских военных, которых удалось вернуть из плена. 

СБУ опубликовала видео с пленными, которых обменяли 25 июня26 июня 2024, 02:06 • 61178 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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