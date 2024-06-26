Юсов розповів, чи змінились умови утримання українських захисників в полоні рф після розголосу фактів катувань

Певні позитивні зрушення щодо умов утримання українських воїнів у російському полоні після розголосу фактів катувань є, але роботи ще багато. Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

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На запитання, чи змінюється щось в умовах тримання українських героїв в російському полоні після розголосів фактів про катування, Юсов вказав, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато.

В цілому ні для кого не секрет, весь всі бачить різницю - в якому стані повертаються російські окупанти, які були захоплені в Україні, і в якому стані повертаються додому українські захисники. Різниця відчутна. Але разом із тим тиск світовий зростає. Дуже важливим фактором було те, що на Саміті миру окрема увага приділялась захисту прав наших полонених і необхідності повернення їх додому. Тому можна говорити про те, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато. І щодо встановлення порушень прав наших захисників і притягнення винних до відповідальності і, звичайно, щодо повернення їх нарешті додому