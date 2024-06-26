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Юсов розповів, чи змінились умови утримання українських захисників в полоні рф після розголосу фактів катувань

Київ • УНН

 • 14855 перегляди

Після оприлюднення фактів про тортури в російському пололні відбулися деякі позитивні зміни щодо умов утримання українських військовослужбовців, але належить ще багато чого зробити для захисту їх прав і забезпечення їх звільнення, зазначив Юсов.

Юсов розповів, чи змінились умови утримання українських захисників в полоні рф після розголосу фактів катувань

Певні позитивні зрушення щодо умов утримання  українських воїнів у російському полоні після розголосу фактів катувань є, але роботи ще багато.  Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.

Деталі 

На запитання,  чи змінюється щось в умовах тримання українських героїв в російському полоні після розголосів фактів про катування, Юсов вказав, що  певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато. 

В цілому ні для кого не секрет,  весь всі бачить різницю - в якому стані повертаються російські окупанти, які були захоплені в Україні, і в якому стані повертаються додому українські захисники.  Різниця відчутна.   Але разом із тим тиск світовий зростає. Дуже важливим фактором було те, що на Саміті миру окрема увага приділялась захисту прав наших полонених і необхідності повернення їх додому.  Тому можна говорити про те, що певні позитивні зрушення є, але роботи ще багато. І щодо встановлення порушень прав наших захисників і притягнення винних до відповідальності і, звичайно, щодо повернення їх нарешті додому

- заявив представник ГУР. 

Як розповів Юсов, Україні напередодні вдалось повернути з російського полону 90 захисників, втім  операція щодо звільнення бійців ще триває, найближчим часом може бути оприлюднена нова інформація. 

"Операція триває. Внаслідок цієї операції вже повернули 90 захисників, але це не останні новини і ми справді розраховуємо найближчим часом повідомили додаткову інформацію. Робота триває", - заявив Юсов. 

Він зазначив, що не було жодного легкого обміну. Та відзначив допомогу Об'єднаних Арабських Еміратів у звільненні напередодні 90 українських бранців. 

Доповнення 

Як раніше заявляв Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, росія не дотримується Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і яскравим прикладом цього є фото та історії українських військових, яких вдалось повернути з полону. 

СБУ опублікувала відео з полоненими, яких обміняли 25 червня26.06.24, 05:06 • 102489 переглядiв

Тетяна Краєвська

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