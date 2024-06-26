СБУ опублікувала відео з полоненими, яких обміняли 25 червня
Київ • УНН
СБУ опублікувала відеозапис, на якому видно, як 90 українських військовополонених, включаючи солдатів з різних військових частин і захисників Маріуполя і Чорнобиля, повертаються в Україну після обміну, що відбувся 25 червня.
Служба безпеки України опублікувала у Facebook відео, як в Україні зустрічали 90 військовополонених, котрих обміняли 25 червня, передає УНН.
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"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!" – зазначили в СБУ.
На відео українці, які виходять з автобусів, кажуть "Дякую!" і "Ми нарешті вдома".
Нагадаємо
Увечері 21 червня стало відомо, що в Україну внаслідок обміну військовополоненими повернулося 90 українських захисників. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто повернувся, – воїни Нацгвардії, Військово-морських сил ЗСУ, армії, тероборони, прикордонної служби, а також захисники Маріуполя й Чорнобильської атомної електростанції.
Захищали Маріуполь, ЧАЕС і не тільки: Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути з полону ще 90 воїнів25.06.24, 21:57 • 71978 переглядiв