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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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СБУ опублікувала відео з полоненими, яких обміняли 25 червня

Київ • УНН

 • 102489 перегляди

СБУ опублікувала відеозапис, на якому видно, як 90 українських військовополонених, включаючи солдатів з різних військових частин і захисників Маріуполя і Чорнобиля, повертаються в Україну після обміну, що відбувся 25 червня.

СБУ опублікувала відео з полоненими, яких обміняли 25 червня

Служба безпеки України опублікувала у Facebook відео, як в Україні зустрічали 90 військовополонених, котрих обміняли 25 червня, передає УНН.

Деталі

"Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця – найвища цінність!" – зазначили в СБУ.

На відео українці, які виходять з автобусів, кажуть "Дякую!" і "Ми нарешті вдома".

Нагадаємо

Увечері 21 червня стало відомо, що в Україну внаслідок обміну військовополоненими повернулося 90 українських захисників. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто повернувся, – воїни Нацгвардії, Військово-морських сил ЗСУ, армії, тероборони, прикордонної служби, а також захисники Маріуполя й Чорнобильської атомної електростанції.

Захищали Маріуполь, ЧАЕС і не тільки: Зеленський заявив, що Україні вдалося повернути з полону ще 90 воїнів25.06.24, 21:57 • 71978 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Національна гвардія України
Військово-морські сили України
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