СБУ опубликовала видео с пленными, которых обменяли 25 июня
Киев • УНН
СБУ опубликовала видеозапись, на которой видно, как 90 украинских военнопленных, включая солдат из разных воинских частей и защитников Мариуполя и Чернобыля, возвращаются в Украину после обмена, состоявшегося 25 июня.
Служба безопасности Украины опубликовала в Facebook видео, как в Украине встречали 90 военнопленных, которых обменяли 25 июня, передает УНН.
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"Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Жизнь каждого украинца-высшая ценность!"- отметили в СБУ.
На видео украинцы, которые выходят из автобусов, говорят " Спасибо!"и" мы наконец дома".
Напомним
Вечером 21 июня стало известно, что в Украину в результате обмена военнопленными вернулось 90 украинских защитников. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, среди вернувшихся-воины Нацгвардии, Военно-Морских сил ВСУ, армии, теробороны, пограничной службы, а также защитники Мариуполя и Чернобыльской атомной электростанции.
Защищали Мариуполь, ЧАЭС и не только: Зеленский заявил, что Украине удалось вернуть из плена еще 90 воинов25 июня 2024, 18:57 • 42330 просмотров