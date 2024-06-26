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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 61465 перегляди

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Юсов розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими

Київ • УНН

 • 27212 перегляди

Під час операції з обміну полоненими 25 червня було повернуто 90 наших захисників. І робиться все можливе, щоб найближчим часом були ще добрі новини.

Юсов розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими

Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими, передає УНН.

Деталі

"Ми не комунікуємо цифри, але повірте, що всі дані фіксуються, збираються, із родинами військовополонених триває постійний контакт і робота. Держава нікого не забула. І навіть якщо Червоний Хрест когось не побачив з якихось причин, то реєстри координаційного штабу, національно-інформативного бюро, інформація СБУ – все враховує і всі дані збирає", – зазначив Юсов.

Нагадаємо

Увечері 21 червня стало відомо, що в Україну внаслідок обміну військовополоненими повернулося 90 українських захисників. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто повернувся, – воїни Нацгвардії, Військово-морських сил ЗСУ, армії, тероборони, прикордонної служби, а також захисники Маріуполя й Чорнобильської атомної електростанції.

У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "90 на 90"25.06.24, 21:31 • 80532 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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