Юсов розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими
Київ • УНН
Під час операції з обміну полоненими 25 червня було повернуто 90 наших захисників. І робиться все можливе, щоб найближчим часом були ще добрі новини.
Представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, коли чекати нового обміну військовополоненими, передає УНН.
Деталі
"Ми не комунікуємо цифри, але повірте, що всі дані фіксуються, збираються, із родинами військовополонених триває постійний контакт і робота. Держава нікого не забула. І навіть якщо Червоний Хрест когось не побачив з якихось причин, то реєстри координаційного штабу, національно-інформативного бюро, інформація СБУ – все враховує і всі дані збирає", – зазначив Юсов.
Нагадаємо
Увечері 21 червня стало відомо, що в Україну внаслідок обміну військовополоненими повернулося 90 українських захисників. Як повідомляв президент України Володимир Зеленський, серед тих, хто повернувся, – воїни Нацгвардії, Військово-морських сил ЗСУ, армії, тероборони, прикордонної служби, а також захисники Маріуполя й Чорнобильської атомної електростанції.
У міноборони рф заявили про обмін полоненими з Україною у форматі "90 на 90"25.06.24, 21:31 • 80532 перегляди