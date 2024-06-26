Представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона рассказал, когда ждать нового обмена военнопленными, передает УНН.

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"Мы не коммуницируем цифры, но поверьте, что все данные фиксируются, собираются, с семьями военнопленных продолжается постоянный контакт и работа. Государство никого не забыло. И даже если Красный Крест кого-то не увидел по каким – то причинам, то реестры координационного штаба, Национально – информативного бюро, информация СБУ-все учитывает и все данные собирает", - отметил Юсов.

Напомним

Вечером 21 июня стало известно, что в Украину в результате обмена военнопленными вернулось 90 украинских защитников. Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, среди вернувшихся-воины Нацгвардии, Военно-Морских сил ВСУ, армии, теробороны, пограничной службы, а также защитники Мариуполя и Чернобыльской атомной электростанции.

В минобороны рф заявили об обмене пленными с Украиной в формате "90 на 90"