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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Демократия? Нет, не слышали. Нардеп Тищенко, который попал в скандал в Днепре, угрожал адвокату (скрины)

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До августа будет держаться: эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара до конца года

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Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта
24 июня 2024, 09:59  •  108777 просмотра

Доллар в конце года может достигнуть 44 гривен - прогноз эксперта

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24 июня 2024, 08:40  •  105228 просмотра

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Министры обороны США и России провели телефонные переговоры

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Реализуем все, что нужно, чтобы пройтись каждым разделом наших отношений с ЕС – Зеленский

Реализуем все, что нужно, чтобы пройтись каждым разделом наших отношений с ЕС – Зеленский

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