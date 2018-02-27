ООН відкриває гарячу лінію для співробітників, які стали жертвами сексуальних домагань

Як повідомив журналістам офіційний представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, спеціально навчені оператори почнуть приймати дзвінки вже у вівторок, 27 лютого.

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“Завтра [у вівторок] почне працювати гаряча лінія допомоги ”Висловися“ (англ.”Speak up“). Вона буде відкрита 24 години на добу і дозволить співробітникам секретаріату ООН конфіденційно переговорити з неупередженою і спеціально навченою людиною, яка надасть інформацію про те, як захистити себе, отримати підтримку і доповісти [про те, що трапилося]. Мета — прислухатися до потреб персоналу, а також допомогти їм приймати осмислені рішення про те, як їм діяти”, - сказав Дюжаррік.

За його словами, з цього моменту Управління служб внутрішнього нагляду “бере на себе відповідальність за розслідування всіх скарг на сексуальні домагання”, а також вводить прискорену процедуру прийому і розгляду звернень. Створюється спеціальна комісія для розслідування подібних скарг, при формуванні якої приділяється “особливу увагу” кандидатам-жінкам, заявив Дюжаррік.

Він повідомив, що в понеділок генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш направив співробітникам організації спеціальне послання, в якому закликав їх боротися “з сексуальними домаганнями на робочому місці, а також підтримувати жертв і свідків”. У своєму зверненні до персоналу адміністративний глава ООН заявив, що не терпить сексуальні домагання, підкресливши, що подібна поведінка “суперечить принципам, за яких ми дотримуємося як організація”.

Нагадаємо, Організація Об'єднаних Націй повідомила про 31 нове обвинувачення в сексуальному насильстві і сексуальній експлуатації, отримане на адресу її співробітників. Ці скарги, як повідомили в організації, надійшли протягом трьох місяців з липня по вересень і стосуються подій різної давності. 15 звинувачень стосуються співробітників Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, 12 - військового персоналу миротворчих місій. З 31 випадку один був підтверджений, 14 стали предметом розслідувань, а інші перебувають у стадії попередньої оцінки.