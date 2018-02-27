ООН открывает горячую линию для сотрудников, которые стали жертвами сексуальных домогательств

Как сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, специально обученные операторы начнут принимать звонки уже во вторник, 27 февраля.

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“Завтра [во вторник] начнет работать горячая линия помощи ”Выскажись“ (англ.”Speak up“). Она будет открыта 24 часа в сутки и позволит сотрудникам секретариата ООН конфиденциально переговорить с беспристрастным и специально обученным человеком, который предоставит информацию о том, как защитить себя, получить поддержку и доложить [о случившемся]. Цель — прислушиваться к потребностям персонала, а также помочь им принимать осмысленные решения о том, как им действовать”, - сказал Дюжаррик.

По его словам, с этого момента Управление служб внутреннего надзора “берет на себя ответственность за расследование всех жалоб на сексуальные домогательства”, а также вводит ускоренную процедуру приема и рассмотрения обращений. Создается специальная комиссия для расследования подобных жалоб, при формировании которой уделяется “особое внимание” кандидатам-женщинам, заявил Дюжаррик.

Он сообщил, что в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил сотрудникам организации специальное послание, в котором призвал их бороться “с сексуальными домогательствами на рабочем месте, а также поддерживать жертв и свидетелей”. В своем обращении к персоналу административный глава ООН заявил, что не терпит сексуальные домогательства, подчеркнув, что подобное поведение “противоречит принципам, по которым мы следуем как организация”.

Напомним, Организация Объединенных Наций сообщила о 31 новое обвинение в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации, полученное в адрес ее сотрудников. Эти жалобы, как сообщили в организации, поступивших в течение трех месяцев с июля по сентябрь и касаются событий различной давности. 15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 — военного персонала миротворческих миссий. С 31 случае один был подтвержден, 14 стали предметом расследований, а другие находятся в стадии предварительной оценки.