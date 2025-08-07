ООН не виплачує 10 800 грн допомоги: у мережі розповсюджують фейк - ЦПД
Київ • УНН
В українських соцмережах поширюють фейк про грошову допомогу від ООН. Центр протидії дезінформації РНБО України заявляє про шахрайство та закликає не переходити за сумнівними посиланнями.
В українських соцмережах поширюють фейкову інформацію про грошову допомогу від ООН у розмірі 10 800 грн. Посилання в таких повідомленнях ведуть на фальшиві сайти. Про це повідомив Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що ООН не проводить виплати через сторонні ресурси - це шахрайство.
У мережі активно поширюється фейк про виплату від ООН на 10 800 гривень. Користувачі отримують повідомлення з лінком на фальшивий сайт, де начебто можна подати заявку на отримання допомоги. Це шахрайська схема. ООН не проводить виплати за таким механізмом і не надає фінансову підтримку через сторонні неперевірені сайти
У ЦПД закликають у жодному разі не переходитиза сумнівними посиланнями та не передавати свої персональні дані.
"Якщо вам надійшло подібне повідомлення - негайно повідомте про це відповідні служби та заблокуйте відправника", - радять у ЦПД.
Нагадаємо
росія продовжує інформаційну кампанію з дискредитації обміну полоненими, поширюючи фейкові "звернення" від імені українських військовополонених. Україна наполягає на обміні "всіх на всіх", тоді як рф намагається уникнути такого формату.
