ООН не выплачивает 10 800 грн помощи: в сети распространяют фейк - ЦПД
Киев • УНН
В украинских соцсетях распространяют фейк о денежной помощи от ООН. Центр противодействия дезинформации СНБО Украины заявляет о мошенничестве и призывает не переходить по сомнительным ссылкам.
В украинских соцсетях распространяется фейковая информация о денежной помощи от ООН в размере 10 800 грн. Ссылки в таких сообщениях ведут на фальшивые сайты. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.
Детали
Отмечается, что ООН не производит выплаты через сторонние ресурсы - это мошенничество.
В сети активно распространяется фейк о выплате от ООН на 10 800 гривен. Пользователи получают сообщения со ссылкой на фальшивый сайт, где якобы можно подать заявку на получение помощи. Это мошенническая схема. ООН не производит выплаты по такому механизму и не оказывает финансовую поддержку через сторонние непроверенные сайты
В ЦПД призывают ни в коем случае не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои персональные данные.
"Если вам поступило подобное сообщение - немедленно сообщите об этом соответствующие службы и заблокируйте отправителя", - советуют в ЦПД.
Напомним
Россия продолжает информационную кампанию по дискредитации обмена пленными, распространяя фейковые "обращения" от имени украинских военнопленных. Украина настаивает на обмене "всех на всех", тогда как РФ пытается избежать такого формата.
