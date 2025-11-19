Онук відомого українського політика Левка Лук’яненка загинув у боях з російськими окупантами
Київ • УНН
Антон Стасів, онук Левка Лук’яненка, загинув у боях з російськими окупантами. Спочатку ЗМІ повідомляли про загибель Захара Стасіва, але пізніше інформація була уточнена.
У боях з російськими окупантами загинув онук відомого українського політика та дисидента Левка Лук’яненка Антон Стасів. Про це повідомив у Facebook політв'язень та депутат І скликання Верховної Ради України Олесь Шевченко, передає УНН.
Деталі
Висловлюю всій родині Левка Лук'яненка глибоке співчуття у зв'язку з трагічною загибеллю на фронті Вашого любого онука Антона. Вічна і світла пам'ять Герою – він за Україну голову поклав
Уточнюється, що спочатку в ЗМІ з’явилась інформація про загибель Захара Стасіва, але згодом стало відомо, що йдеться про його брата, Антона.
Додатково
Левко Лук’яненко був відомим українським політиком і громадсько-політичним діячем. За радянських часів він був засуджений до смертної кари через одну лише ідею про Україну як незалежну державу. Був двічі ув'язнений (1961-1976, 1977-1988). Сумарно провів 25 років у тюрмі і на засланні.
24 серпня 1991 року він став один з авторів Акту проголошення Незалежності України. Балотувався на посаду Президента України, але перемоги не отримав.
За життя дотримувався послідовних антикомуністичних і антиімперських поглядів. Помер в липні 2018 року, на 90 році життя.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у ніч на 14 листопада у ДТП загинув відомий правозахисник Павло Лисянський, директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки.