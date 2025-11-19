Внук известного украинского политика Левка Лукьяненко погиб в боях с российскими оккупантами

В боях с российскими оккупантами погиб внук известного украинского политика и диссидента Левка Лукьяненко Антон Стасив. Об этом сообщил в Facebook политзаключенный и депутат I созыва Верховной Рады Украины Олесь Шевченко, передает УНН.

Детали

Выражаю всей семье Левка Лукьяненко глубокое соболезнование в связи с трагической гибелью на фронте Вашего любимого внука Антона. Вечная и светлая память Герою – он за Украину голову положил - заявил Шевченко.

Уточняется, что сначала в СМИ появилась информация о гибели Захара Стасива, но впоследствии стало известно, что речь идет о его брате, Антоне.

Дополнительно

Левко Лукьяненко был известным украинским политиком и общественно-политическим деятелем. В советское время он был приговорен к смертной казни из-за одной лишь идеи об Украине как независимом государстве. Был дважды заключен (1961-1976, 1977-1988). Суммарно провел 25 лет в тюрьме и в ссылке.

24 августа 1991 года он стал одним из авторов Акта провозглашения Независимости Украины. Баллотировался на пост Президента Украины, но победы не одержал.

При жизни придерживался последовательных антикоммунистических и антиимперских взглядов. Умер в июле 2018 года, на 90 году жизни.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в ночь на 14 ноября в ДТП погиб известный правозащитник Павел Лисянский, директор Института стратегических исследований и безопасности.