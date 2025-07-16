Оновлення уряду: Арахамія заявив, що консультації щодо кандидата на посаду міністра культури тривають

На засіданні фракції "Слуга народу" не було названо претендента на посаду міністра культури, консультації ще тривають. Про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Консультації щодо кандидата на посаду міністра культури ще тривають - повідомив Арахамія.

Він також запевнив, що Верховна Рада розгляне зазначені кандидатури на найближчому засіданні.

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Нагадаємо

Відбулось засідання фракції "Слуна народу" за участі Президента України Володимира Зеленського. Глава держави запропонував Юлії Свириденко очолити уряд. Крім того, "слугам" представили кандидатів на посади в Кабміні.

Раніше сьогодні Верховна Рада підтримала відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра України.