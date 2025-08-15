$41.450.06
Трамп вилетів до Аляски для переговорів з путіним Photo
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогів
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Оновлення плану зовнішньополітичної роботи та аудит дієвості коаліцій із партнерами: Зеленський зібрав на нараду команду уряду, ОП та секретаря РНБО

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи, доручивши оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця року. Обговорено фінансування Сил оборони, дієвість коаліцій та відносини з ЄС.

Оновлення плану зовнішньополітичної роботи та аудит дієвості коаліцій із партнерами: Зеленський зібрав на нараду команду уряду, ОП та секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Глава держави доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року, передає УНН.

Деталі

За словами Зеленського, під час наради йшлося щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу.

Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи 

- повідомив Зеленський.

Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"15.08.25, 16:02 • 892 перегляди

Антоніна Туманова

Політика
Рада національної безпеки і оборони України
Офіс Президента України
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна