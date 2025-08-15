Оновлення плану зовнішньополітичної роботи та аудит дієвості коаліцій із партнерами: Зеленський зібрав на нараду команду уряду, ОП та секретаря РНБО
Київ • УНН
Президент Зеленський провів нараду щодо дипломатичної роботи, доручивши оновити план зовнішньополітичної роботи до кінця року. Обговорено фінансування Сил оборони, дієвість коаліцій та відносини з ЄС.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з командою уряду, Офісу, секретарем РНБО щодо нашої дипломатичної роботи – найбільш пріоритетних напрямів. Глава держави доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року, передає УНН.
Деталі
За словами Зеленського, під час наради йшлося щодо фінансування Сил оборони України, аудиту дієвості коаліцій із партнерами, спеціальних форматів, змісту наших двосторонніх відносин по ключових глобальних напрямах і роботи на рівні Євросоюзу.
Доручив оновити план зовнішньополітичної роботи на час до кінця року. У понеділок очікую на представлення оновленого плану роботи
Зеленський про зустріч на Алясці: "Час завершувати війну — кроки має зробити росія"15.08.25, 16:02 • 892 перегляди