12:08 • 18043 просмотра
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto
11:40 • 18200 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
11:14 • 30887 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
09:59 • 24513 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
09:48 • 40490 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
08:34 • 28851 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 66171 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55 • 99396 просмотра
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09 • 57496 просмотра
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
14 августа, 14:49 • 198594 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Обновление плана внешнеполитической работы и аудит действенности коалиций с партнерами: Зеленский собрал на совещание команду правительства, ОП и секретаря СНБО

Киев • УНН

 • 1280 просмотра

Президент Зеленский провел совещание по дипломатической работе, поручив обновить план внешнеполитической работы до конца года. Обсуждены финансирование Сил обороны, действенность коалиций и отношения с ЕС.

Обновление плана внешнеполитической работы и аудит действенности коалиций с партнерами: Зеленский собрал на совещание команду правительства, ОП и секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса, секретарем СНБО относительно нашей дипломатической работы – наиболее приоритетных направлений. Глава государства поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года, передает УНН.

Детали

По словам Зеленского, во время совещания речь шла о финансировании Сил обороны Украины, аудите действенности коалиций с партнерами, специальных форматах, содержании наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работе на уровне Евросоюза.

Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы 

- сообщил Зеленский.

Зеленский о встрече на Аляске: «Время заканчивать войну — шаги должна сделать Россия»15.08.25, 16:02 • 1358 просмотров

Антонина Туманова

политика
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Офис Президента Украины
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина