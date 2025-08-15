Обновление плана внешнеполитической работы и аудит действенности коалиций с партнерами: Зеленский собрал на совещание команду правительства, ОП и секретаря СНБО
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по дипломатической работе, поручив обновить план внешнеполитической работы до конца года. Обсуждены финансирование Сил обороны, действенность коалиций и отношения с ЕС.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с командой правительства, Офиса, секретарем СНБО относительно нашей дипломатической работы – наиболее приоритетных направлений. Глава государства поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года, передает УНН.
Детали
По словам Зеленского, во время совещания речь шла о финансировании Сил обороны Украины, аудите действенности коалиций с партнерами, специальных форматах, содержании наших двусторонних отношений по ключевым глобальным направлениям и работе на уровне Евросоюза.
Поручил обновить план внешнеполитической работы на время до конца года. В понедельник ожидаю представления обновленного плана работы
