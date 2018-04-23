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Ольга Богомолець розповіла, як потрібно проводити профілактику меланоми

Київ • УНН

 • 14688 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Ольга Богомолець розповіла, які ризики несе меланома і як проводити її профілактику. Про це йдеться в сюжеті на телеканалі “112 Україна”, передає УНН.

Ольга Богомолець розповіла, як потрібно проводити профілактику меланоми

Зазначимо, що в Україні 20 квітня щорічно проходить день діагностування меланоми, злоякісного новоутворення, що виникає найчастіше на місці родимок, і яке може спровокувати рак шкіри. В цей день державні та приватні клініки проводять безкоштовний огляд пацієнтів.

“Меланома виліковна на 100%, якщо вона діагностована в перший рік від виникнення хвороби. Тоді елементарне хірургічне видалення дозволяє гарантувати людині одужання. Якщо ж людина зволікає, не приходить своєчасно, то відповідно дуже високий ризик метастазування в життєво важливі органи, від чого люди, на жаль, в Україні помирають”, — розповіла Ольга Богомолець.

За її словами, для виявлення симптомів хвороби лікарі використовують абревіатуру АКОРД. Вона формується з таких симптомів, як асиметрія родимки, край, що міняє форму, зміна окрасу, розміру або ж динаміка. Тобто поява кірочок, тріщинок чи кровоточивість.

“День меланоми проводиться напередодні літа. Тому що сонце є головним фактором ризику, який впливає на переродження родимки. Потрібно пам’ятати про ризик сонця, про ознаки переродження родимки, не забувати, що тим людям, у яких в роду є меланома, обов’язково потрібно всією сім’єю щорічно проходити огляд, бо є спадкова схильність”, — підкреслила Богомолець.

Першу благодійну акцію з діагностики меланоми влаштували ще 2008 року. А вже сьогодні такі огляди проводять по всій Україні. За даними Інституту раку, така профілактика знизила смертність від меланоми в Україні на 15%. Подальша мета проекту — за 5 років знизити рівень смертності від цієї хвороби ще на 15%.

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