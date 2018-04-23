Ольга Богомолец рассказала, как нужно проводить профилактику меланомы

Отметим, что в Украине 20 апреля ежегодно проходит день диагностирования меланомы, злокачественного новообразования, возникает чаще всего на месте родинок, и которое может спровоцировать рак кожи. В этот день государственные и частные клиники проводят бесплатный осмотр пациентов.

"Меланома излечима на 100%, если она диагностирована в первый год от возникновения болезни. Тогда элементарное хирургическое удаление позволяет гарантировать человеку выздоровления. Если же человек медлит, никто не приходит своевременно, то соответственно очень высокий риск метастазирования в жизненно важные органы, от чего люди, к сожалению, в Украине умирают ", - рассказала Ольга Богомолец.

По ее словам, для выявления симптомов болезни врачи используют аббревиатуру АККОРД. Она формируется из следующих симптомов, как асимметрия родинки, край, который меняет форму, изменение окраса, размера или динамика. То есть появление корочек, трещинок или кровоточивость.

"День меланомы проводится в преддверии лета. Потому что солнце является главным фактором риска, который влияет на перерождение родинки. Нужно помнить о риске солнца, о признаках перерождения родинки, не забывать, что тем людям, у которых в роду есть меланома, обязательно нужно всей семьей ежегодно проходить осмотр, потому что есть наследственная предрасположенность ", - подчеркнула Богомолец.

Первую благотворительную акцию по диагностике меланомы устроили еще в 2008 году. А уже сегодня такие осмотры проводят по всей Украине. По данным Института рака, такая профилактика снизила смертность от меланомы в Украине на 15%. Дальнейшая цель проекта - за 5 лет снизить уровень смертности от этой болезни еще на 15%.