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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Олексій Порошенко має повернутись в Україну!" - військові відкрили збір на купівлю квитків додому для синів політиків

Київ • УНН

 • 34115 перегляди

Військові ініціювали збір коштів на квиток додому для Олексія Порошенка, який переховується за кордоном. Також закликають ЗМІ бойкотувати політиків, чиї діти ухиляються від служби.

"Олексій Порошенко має повернутись в Україну!" - військові відкрили збір на купівлю квитків додому для синів політиків

Військові оголосили збір коштів на квиток додому для сина Петра Порошенка, який переховується за кордоном, аби той повернувся до України та долучився до лав ЗСУ. Ініціатори збору також пропонують ЗМІ бойкотувати політиків, чиї сини ухиляються від військової служби, - йдеться у дописі військового Олексія "Сталкера", передає УНН.

Ми з хлопцями вирішили ініціювати безстрокову акцію  "Синів політиків – на фронт!". В рамках волонтерської ініціативи перший збір оголошую на квиток додому Олексію Порошенку. Чому збираємо гроші саме Порошенку? В Олексія сьогодні біда. Незважаючи на те, що батько назбирав на його рахунках до півтора мільярда доларів, в хлопця не вистачає коштів на дорогу додому. Він змушений їсти фуа-гру лише через день, бо все його майно арештоване – хлопець в розшуку за ухиляння від служби у ЗСУ. Єдина надія була на батька, але Петро Олексійович тут не допоможе – на олігарха накладені санкції за співпрацю з росією, розкрадання армії, держзраду тощо (там цілий букет "досягнень"), тому він навіть кави на заправці не може купити 

- пише Олексій «Сталкер».

Як зазначає автор ініціативи, якщо син Порошенка відмовиться від квитка, то зібрані кошти будуть витрачені на дрони для ЗСУ. "Сталкер" також наголошує, що останнім часом активізувались політики, які повчають як треба воювати та вести переговори. Натомість, їхні військовозобов’язані сини ховаються за кордоном від служби в ЗСУ та не бачать свого майбутнього в Україні.

Живуть, вчаться, витрачають гроші, які батьки заробляють на війні та Україні. Але жодного року свого щасливого та вгодованого майбутнього вони не пов’язують з Україною. Бо знають і бачать, що роблять з державою їхні батьки: крадуть, схематозять, пиляють.   Самий яскравий приклад – сини Порошенка: Олексій та Михайло. Старшому хлопчику на днях виповнилось 40 років – ювілей. Вони з братом – командири "тримають позиції" на лондонському західному фронті. Перебувають на безпосередній ліній зіткнення з лакшері життям, борються з лобстерами в найкращих ресторанах та наближають перемогу особистої розкоші над загальною буденністю 

- пише Олексій «Сталкер».

Військовий також закликає ЗМІ бойкотувати політиків, чиї сини ухиляються від армії.

З побратимами пропонуємо ЗМІ влаштувати бойкот тим політикам, чиї діти ховаються за кордоном. Якщо ти не бачиш свого майбутнього у цій країні для своїх дітей, то значить ти взагалі не бачиш майбутнього для України. А отже не маєш права розповідати, як нам у своїй країні жити 

- резюмує «Сталкер».

Як повідомлялось раніше, переважна більшість українців вважають справедливими застосовані до Петра Порошенка, Віктора Медведчука та Ігоря Коломойського санкції і виступають проти їх зняття, поки ті не повернуть державі кошти та не понесуть юридичну відповідальність.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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