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"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

Киев • УНН

 • 34060 просмотра

Военные инициировали сбор средств на билет домой для Алексея Порошенко, который скрывается за границей. Также призывают СМИ бойкотировать политиков, чьи дети уклоняются от службы.

"Алексей Порошенко должен вернуться в Украину!" - военные открыли сбор на покупку билетов домой для сыновей политиков

Военные объявили сбор средств на билет домой для сына Петра Порошенко, который скрывается за границей, чтобы тот вернулся в Украину и присоединился к рядам ВСУ. Инициаторы сбора также предлагают СМИ бойкотировать политиков, чьи сыновья уклоняются от военной службы, - говорится в посте военного Алексея "Сталкера", передает УНН.

Мы с ребятами решили инициировать бессрочную акцию "Сыновей политиков - на фронт!". В рамках волонтерской инициативы первый сбор объявляю на билет домой Алексею Порошенко. Почему собираем деньги именно Порошенко? У Алексея сегодня беда. Несмотря на то, что отец собрал на его счетах до полутора миллиардов долларов, у парня не хватает средств на дорогу домой. Он вынужден есть фуа-гру только через день, потому что все его имущество арестовано - парень в розыске за уклонение от службы в ВСУ. Единственная надежда была на отца, но Петр Алексеевич здесь не поможет - на олигарха наложены санкции за сотрудничество с Россией, росхищение армии, госизмену и т.д. (там целый букет "достижений"), поэтому он даже кофе на заправке не может купить 

- пишет Алексей «Сталкер».

Как отмечает автор инициативы, если сын Порошенко откажется от билета, то собранные средства будут потрачены на дроны для ВСУ. "Сталкер" также отмечает, что в последнее время активизировались политики, которые поучают как надо воевать и вести переговоры. Зато их военнообязанные сыновья прячутся за границей от службы в ВСУ и не видят своего будущего в Украине.

Живут, учатся, тратят деньги, которые родители зарабатывают на войне и Украине. Но ни одного года своего счастливого и упитанного будущего они не связывают с Украиной. Потому что знают и видят, что делают с государством их родители: воруют, схематозят, пилят.   Самый яркий пример - сыновья Порошенко: Алексей и Михаил. Старшему мальчику на днях исполнилось 40 лет - юбилей. Они с братом – командиры, "держат позиции" на лондонском западном фронте. Находятся на непосредственной линии соприкосновения с лакшери жизнью, борются с лобстерами в лучших ресторанах и приближают победу личной роскоши над общей обыденностью 

- пишет Алексей «Сталкер».

Военный также призывает СМИ бойкотировать политиков, чьи сыновья уклоняются от армии.

С побратимами предлагаем СМИ устроить бойкот тем политикам, чьи дети прячутся за границей. Если ты не видишь своего будущего в этой стране для своих детей, то значит ты вообще не видишь будущего для Украины. А значит не имеешь права рассказывать, как нам в своей стране жить 

- резюмирует «Сталкер».

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство украинцев считают справедливыми примененные к Петру Порошенко, Виктору Медведчуку и Игорю Коломойскому санкции и выступают против их снятия, пока те не вернут государству деньги и не понесут юридическую ответственность.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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