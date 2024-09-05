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Керівник Мінветеранів Порхун заявив про перехід в ОП

Керівник Мінветеранів Порхун заявив про перехід в ОП

Київ • УНН

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В.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун переходить на роботу в Офіс Президента. Він продовжить займатися питаннями ветеранів та родин загиблих захисників України.

В. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун перейде на роботу в Офісі Президента. Про це Порхун написав у Facebook, передає УНН.

Президент довірив мені посаду в Офісі Президента.  Я продовжу працювати в тому числі над питаннями та проблемами ветеранів і ветеранок, а також родин загиблих Захисників і Захисниць України! Честь маю!

- написав Порхун.

Нагадаємо

9 лютого Кабінет Міністрів України тимчасово поклав виконання обов’язків міністра у справах ветеранів України на Олександра Порхуна - після звільнення з посади Юлії Лапутіної.

Порхун - до того як стати в. о. міністра у справах ветеранів -  був першим заступником голова відомства, майор Збройних сил України у відставці, колишній командир 13-го окремого аеромобільного батальйону 95-ї окремої аеромобільної бригади. У 2015 році отримав звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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