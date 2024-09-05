Руководитель Минветеранов Порхун заявил о переходе в ОП

И. о. министра по делам ветеранов Александр Порхун перейдет на работу в Офисе Президента. Об этом Порхун написал в Facebook, передает УНН.

Президент доверил мне должность в Офисе Президента. Я продолжу работать в том числе над вопросами и проблемами ветеранов и ветеранок, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины! Честь имею! - написал Порхун.

Напомним

9 февраля Кабинет Министров Украины временно возложил исполнение обязанностей министра по делам ветеранов Украины на Александра Порхуна - после увольнения с должности Юлии Лапутиной.

Порхун - до того как стать и. о. министра по делам ветеранов - был первым заместителем глава ведомства, майор Вооруженных сил Украины в отставке, бывший командир 13-го отдельного аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады. В 2015 году получил звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".