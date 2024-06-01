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Окупаційні війська рф найбільш активні на Покровському, Курахівському й Сіверському напрямках - Генштаб

Окупаційні війська рф найбільш активні на Покровському, Курахівському й Сіверському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 26459 перегляди

російські військові найбільше атакують на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку.

Протягом доби, російські військові найбільше атакували на Покровському та Курахівському напрямках. Також підвищена активність противника спостерігається на Сіверському напрямку. про це йдеться у зведенні Генерального  штабу України, передає УНН.

Деталі 

Наші воїни жорстко відповідають на штурмові і наступальні дії загарбників, знищують піхоту та техніку

- заявили у Генштабі. 

російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківщині. З напрямку Бєлгорода ворог завдав удар однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях.  

Сили оборони відбили одну атаку рф поблизу Липців на Харківщині01.06.24, 11:42 • 24832 перегляди

На Лиманському напрямку російські загарбники не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. Ворог завдав ударів двома КАБами по Лиману, ще одну КАБ запустив по Щуровому та двічі бив КАБАми по Пісках Радківських. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

На Сіверському напрямку активізувалися війська рф.  На даний час тут триває шість бойових зіткнень в районах Івано-Дар’ївки та Роздолівки. Один ворожий штурм наші захисники відбили поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку загарбники двічі спробували атакувати біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими. Підрозділи Сил оборони контролюють обстановку.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 14. Поблизу Зеленого Поля, Новоолександрівки, Новоселівки Першої, та Невельського українські воїни відбили вже шість атак.

Ще вісім тривають в районах Євгенівки, Сокола та Яснобродівки. Ситуація напружена, але контрольована. 

Ворог останніми днями вдався частіше проводити комбіновані атаки – Євлаш01.06.24, 14:18 • 48589 переглядiв

На Курахівському напрямку тримають бої. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Водяного. Ще два боєзіткнення тривають поблизу Костянтинівки та Водяного.

На Времівському напрямку ворог атакує за підтримки авіації. 10 НАРів застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку російські війська нанесли по П’ятихатках 16 ударів некерованими авіаційними ракетами

На решті напрямків, як заявили у Генштабі, обстановка без особливих змін. 

Нагадаємо

У Генштабі заявили, що Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України за минулу добу уразили, зокрема два місця скупчення особового складу рф, чотири пункти управління, дві артилерійські системи противника та засіб ППО.

росіяни почали використовувати новий спосіб запуску FPV-дронів: наскільки це небезпечно31.05.24, 17:03 • 23225 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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