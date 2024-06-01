Оккупационные войска рф наиболее активны на Покровском, Кураховском и Северском направлениях - Генштаб

В течение суток, российские военные больше всего атаковали на Покровском и Кураховском направлениях. Также повышенная активность противника наблюдается на Северском направлении. об этом говорится в сводке Генерального штаба Украины, передает УНН.

Детали

Наши воины жестко отвечают на штурмовые и наступательные действия захватчиков, уничтожают пехоту и технику - заявили в Генштабе.

российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковщине. С направления Белгорода враг нанес удар одной КАБ по Волчанску и тремя КАБами по Липцам.

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На Лиманском направлении российские захватчики не оставляют попыток улучшить положение в районах Торского и Терн. Враг нанес удары двумя КАБами по Лиману, еще одну КАБ запустил по Щуровому и дважды бил КАБАми по пескам Радковских. На данном направлении украинские защитники отбили две атаки, одна еще продолжается вблизи Торского.

На Северском направлении активизировались войска рф. в настоящее время здесь продолжается шесть боевых столкновений в районах Ивано-Дарьевки и Раздоловки. Один вражеский штурм наши защитники отбили вблизи выемки.

На Краматорском направлении захватчики дважды попытались атаковать возле Нового и Клещиевки. Обе попытки не увенчались успехом. Подразделения Сил обороны контролируют обстановку.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь возросло до 14.вблизи Зеленого Поля, Новоалександровки, Новоселовки первой, и Невельского украинские воины отбили уже шесть атак.

Еще восемь продолжаются в районах Евгеньевки, Сокола и Яснобродовки. Ситуация напряженная, но контролируемая.

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На Кураховском направлении держат бои. С начала суток подразделения Сил обороны отбили уже 10 штурмовых действий врага неподалеку Красногоровки, Георгиевки, Константиновки, Прасковеевки и Водяного. Еще два боестолкновения продолжаются вблизи Константиновки и Водяного.

На Времовском направлении враг атакует при поддержке авиации. 10 наров применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.

На Ореховском направлении российские войска нанесли по Пятихаткам 16 ударов неуправляемыми авиационными ракетами

На остальных направлениях, как заявили в Генштабе, обстановка без особых изменений.

Напомним

В Генштабе заявили, что воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили, в том числе два места скопления личного состава рф, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника и средство ПВО.

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