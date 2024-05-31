россияне начали использовать новый способ запуска FPV-дронов: насколько это опасно

россияне для запуска FPV-дронов начали в боевых условиях испытывать так называемые дрономатки. Об этом пишет Defence Express, сообщает УНН.

Как отмечает издание, в российских соцсетях опубликовано видео, на котором видно как от "дрономатки" в воздухе отсоединяется FPV-дрон и продолжает полет самостоятельно. Отмечается, что в том случае, когда "дрономатка" не смогла найти цель, она может вернуться обратно. Устройство имеет опцию вертикального взлета и посадки.

Defence Express уточняет, что это не первая подобная разработка врага. Однако, предварительные испытания оказались не достаточно удачными.

В частности, россияне сами признавалась, что их разработка не обладает необходимой скоростью и не слишком надежно защищена, а при сбивании "дрономатки" теряются и все дроны, которые она несла.

Также Defence Express пишет, что Украина тоже занимается разработкой подобных устройств.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне начали оснащать свои разведывательные беспилотники "Орлан-10" трекерами иностранного производства, которые предназначены для отслеживания местонахождения объектов. Это свидетельствует о том, что враг пытается расширить функции своих разведывательных дронов.

"В российских разведывательных беспилотных летательных аппаратах типа "Орлан-10" экспертами КНИИСЭ обнаружены трекеры для отслеживания местонахождения объектов. Такие элементы имеют все недавние образцы БПЛА, которые передавались на исследование. Это свидетельствует о том, что враг использует дроны не только для общего сбора информации, но и для систематического отслеживания точек сбивания или приземления "вражеских птичек".

Трекеры снабжены основным и автономным источниками питания, поэтому даже после вывода из строя основных систем, до потери связи, координаты могут быть отправлены", - отметил Рувин.