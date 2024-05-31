росіяни почали використовувати новий спосіб запуску FPV-дронів: наскільки це небезпечно
Київ • УНН
Як зазначає видання, у російських соцмережах опубліковано відео, на якому видно як від «дрономатки» у повітрі від’єднується FPV-дрон та продовжує політ самостійно. Відзначається, що у тому випадку, коли «дрономатка» не змогла знайти ціль, вона може повернутися назад. Пристрій має опцію вертикального злету та посадки.
росіяни для запуску FPV-дронів почали у бойових умовах випробовувати так звані дрономатки. Про це пише Defence Express, повідомляє УНН.
Як зазначає видання, у російських соцмережах опубліковано відео, на якому видно як від "дрономатки" у повітрі від’єднується FPV-дрон та продовжує політ самостійно. Відзначається, що у тому випадку, коли "дрономатка" не змогла знайти ціль, вона може повернутися назад. Пристрій має опцію вертикального злету та посадки.
Defence Express уточнює, що це не перша подібна розробка ворога. Однак, попередні випробування виявилися не досить вдалими.
Зокрема, росіяни самі зізнавалася, що їхня розробка не володіє необхідною швидкістю та не надто надійно захищена, а при збитті "дрономатки" втрачаються і всі дрони, які вона несла.
Також Defence Express пише, що Україна теж займається розробкою подібних пристроїв.
Додатково
Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни почали оснащувати свої розвідувальні безпілотники "Орлан-10" трекерами іноземного виробництва, які призначені для відстежування місцезнаходження об'єктів. Це свідчить про те, що ворог намагається розширити функції своїх розвідувальних дронів.
"У російських розвідувальних безпілотних літальних апаратах типу "Орлан-10" експертами КНДІСЕ виявлено трекери для відстежування місцезнаходження об'єктів. Такі елементи мають всі нещодавні зразки БПЛА, які передавалися на дослідження. Це свідчить про те, що ворог використовує дрони не лише для загального збору інформації, а й для систематичного відслідковування точок збиття чи приземлення "ворожих пташок".
Трекери забезпечені основним та автономним джерелами живлення, тому навіть після виведення з ладу основних систем, до втрати зв’язку, координати можуть бути відправлені", - зазначив Рувін.