росіяни почали використовувати новий спосіб запуску FPV-дронів: наскільки це небезпечно

Як зазначає видання, у російських соцмережах опубліковано відео, на якому видно як від «дрономатки» у повітрі від’єднується FPV-дрон та продовжує політ самостійно. Відзначається, що у тому випадку, коли «дрономатка» не змогла знайти ціль, вона може повернутися назад. Пристрій має опцію вертикального злету та посадки.