Ексклюзив
14:46 • 12848 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
12:35 • 52023 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий МісяцьPhoto
Ексклюзив
10:23 • 72599 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 51109 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 110356 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 118236 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 101929 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 71418 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 120600 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 211723 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
Окупанти створили "банк даних" українських дітей для незаконного усиновлення – Лубінець звернувся до правоохоронців

Київ • УНН

 • 1170 перегляди

росія системно порушує права українських дітей, зокрема через незаконне усиновлення та створення онлайн-ресурсу для їхнього вибору. Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до правоохоронних органів, наголошуючи на ознаках торгівлі людьми та геноциді.

Окупанти створили "банк даних" українських дітей для незаконного усиновлення – Лубінець звернувся до правоохоронців

росія системно порушує права українських дітей, зокрема через незаконне усиновлення та створення онлайн-ресурсу, де окупанти "вибирають" дітей з тимчасово окупованих територій, як товар. Омбудсман Дмитро Лубінець вже звернувся до правоохоронних органів, наголошуючи на ознаках торгівлі людьми та геноциді. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.

Деталі

Російська окупаційна влада продовжує застосовувати жорстокі та цинічні методи у своїй геноцидній політиці щодо українського народу. Одним із таких методів є незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України, що триває з 2014 року і не припиняється до сьогодні.

Нещодавно було викрито новий рівень цих злочинних дій – окупанти запустили онлайн-ресурс, на якому можна "обрати" українську дитину за певними характеристиками, фактично перетворюючи її на товар. Цей "банк даних" є кричущим порушенням прав дитини і викликає серйозні підозри щодо торгівлі людьми.

У відповідь на це омбудсман України Дмитро Лубінець направив офіційні звернення до правоохоронних органів із вимогою провести негайне розслідування та вжити всіх необхідних заходів для припинення таких злочинів. Він підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути усіх українських дітей додому і гарантувати їм безпеку.

Лубінець закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля та рішуче підтримати Україну в боротьбі за порятунок дітей, які стали жертвами окупаційної політики рф. Це питання не лише прав людини, а й життя та майбутнього покоління українців.

Нагадаємо

14-річну дівчину визволили з окупації, де російські органи опіки намагалися примусово відправити її до інтернату в рф. Вона тепер у безпеці поруч із бабусею, яка чекала її кілька років.

Степан Гафтко

Війна
Україна