Окупанти створили "банк даних" українських дітей для незаконного усиновлення – Лубінець звернувся до правоохоронців
Київ • УНН
росія системно порушує права українських дітей, зокрема через незаконне усиновлення та створення онлайн-ресурсу, де окупанти "вибирають" дітей з тимчасово окупованих територій, як товар. Омбудсман Дмитро Лубінець вже звернувся до правоохоронних органів, наголошуючи на ознаках торгівлі людьми та геноциді. Про це він повідомив у Telegram, пише УНН.
Деталі
Російська окупаційна влада продовжує застосовувати жорстокі та цинічні методи у своїй геноцидній політиці щодо українського народу. Одним із таких методів є незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України, що триває з 2014 року і не припиняється до сьогодні.
Нещодавно було викрито новий рівень цих злочинних дій – окупанти запустили онлайн-ресурс, на якому можна "обрати" українську дитину за певними характеристиками, фактично перетворюючи її на товар. Цей "банк даних" є кричущим порушенням прав дитини і викликає серйозні підозри щодо торгівлі людьми.
У відповідь на це омбудсман України Дмитро Лубінець направив офіційні звернення до правоохоронних органів із вимогою провести негайне розслідування та вжити всіх необхідних заходів для припинення таких злочинів. Він підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути усіх українських дітей додому і гарантувати їм безпеку.
Лубінець закликав міжнародну спільноту активізувати зусилля та рішуче підтримати Україну в боротьбі за порятунок дітей, які стали жертвами окупаційної політики рф. Це питання не лише прав людини, а й життя та майбутнього покоління українців.
Нагадаємо
14-річну дівчину визволили з окупації, де російські органи опіки намагалися примусово відправити її до інтернату в рф. Вона тепер у безпеці поруч із бабусею, яка чекала її кілька років.