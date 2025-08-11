Оккупанты создали "банк данных" украинских детей для незаконного усыновления – Лубинец обратился к правоохранителям

$41.390.07
Эксклюзив
14:46 • 7738 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
12:35 • 44394 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 67189 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 48018 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 107826 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 116898 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 101035 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 71108 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 119913 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 210219 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Оккупанты создали "банк данных" украинских детей для незаконного усыновления – Лубинец обратился к правоохранителям

Киев • УНН

 • 966 просмотра

россия системно нарушает права украинских детей, в частности, через незаконное усыновление и создание онлайн-ресурса для их выбора. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в правоохранительные органы, указывая на признаки торговли людьми и геноцида.

Оккупанты создали "банк данных" украинских детей для незаконного усыновления – Лубинец обратился к правоохранителям

россия системно нарушает права украинских детей, в частности, через незаконное усыновление и создание онлайн-ресурса, где оккупанты "выбирают" детей с временно оккупированных территорий, как товар. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в правоохранительные органы, подчеркивая признаки торговли людьми и геноцида. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Российские оккупационные власти продолжают применять жестокие и циничные методы в своей геноцидной политике в отношении украинского народа. Одним из таких методов является незаконное усыновление детей с временно оккупированных территорий Украины, что продолжается с 2014 года и не прекращается до сегодняшнего дня.

Недавно был разоблачен новый уровень этих преступных действий – оккупанты запустили онлайн-ресурс, на котором можно "выбрать" украинского ребенка по определенным характеристикам, фактически превращая его в товар. Этот "банк данных" является вопиющим нарушением прав ребенка и вызывает серьезные подозрения относительно торговли людьми.

В ответ на это омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец направил официальные обращения в правоохранительные органы с требованием провести немедленное расследование и принять все необходимые меры для прекращения таких преступлений. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех украинских детей домой и гарантировать им безопасность.

Лубинец призвал международное сообщество активизировать усилия и решительно поддержать Украину в борьбе за спасение детей, которые стали жертвами оккупационной политики РФ. Это вопрос не только прав человека, но и жизни и будущего поколения украинцев.

Напомним

14-летнюю девушку освободили из оккупации, где российские органы опеки пытались принудительно отправить ее в интернат в РФ. Она теперь в безопасности рядом с бабушкой, которая ждала ее несколько лет.

Степан Гафтко

Война
Украина