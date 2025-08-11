Оккупанты создали "банк данных" украинских детей для незаконного усыновления – Лубинец обратился к правоохранителям
Киев • УНН
россия системно нарушает права украинских детей, в частности, через незаконное усыновление и создание онлайн-ресурса, где оккупанты "выбирают" детей с временно оккупированных территорий, как товар. Омбудсмен Дмитрий Лубинец уже обратился в правоохранительные органы, подчеркивая признаки торговли людьми и геноцида. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.
Детали
Российские оккупационные власти продолжают применять жестокие и циничные методы в своей геноцидной политике в отношении украинского народа. Одним из таких методов является незаконное усыновление детей с временно оккупированных территорий Украины, что продолжается с 2014 года и не прекращается до сегодняшнего дня.
Недавно был разоблачен новый уровень этих преступных действий – оккупанты запустили онлайн-ресурс, на котором можно "выбрать" украинского ребенка по определенным характеристикам, фактически превращая его в товар. Этот "банк данных" является вопиющим нарушением прав ребенка и вызывает серьезные подозрения относительно торговли людьми.
В ответ на это омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец направил официальные обращения в правоохранительные органы с требованием провести немедленное расследование и принять все необходимые меры для прекращения таких преступлений. Он подчеркнул, что Украина делает все возможное, чтобы вернуть всех украинских детей домой и гарантировать им безопасность.
Лубинец призвал международное сообщество активизировать усилия и решительно поддержать Украину в борьбе за спасение детей, которые стали жертвами оккупационной политики РФ. Это вопрос не только прав человека, но и жизни и будущего поколения украинцев.
Напомним
14-летнюю девушку освободили из оккупации, где российские органы опеки пытались принудительно отправить ее в интернат в РФ. Она теперь в безопасности рядом с бабушкой, которая ждала ее несколько лет.