Окупанти прославляють російську гвардію у школах захопленої Херсонщини
Київ • УНН
В тимчасово окупованій Херсонській області російські війська встановили в школах експозиції, що прославляють військо рф, незважаючи на репресії проти цивільного населення, змушуючи дітей дізнаватися про "героїзм" сил, відповідальних за те, що вони розлучили їх з батьками.
На захоплених територіях Херсонщини окупанти створюють стенди в школах на честь російських росгвардійців, нехтуючи їхніми репресіями проти мирного населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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На тимчасово окупованих територіях лівобережжя Херсонщини ворог надає свою версію історії через створення стендів у школах, присвячених поліцаям з "росгвардії".
Найбільш шокуючі експозиції з'явилися у Генічеському інтернаті, де діти, позбавлені батьків через дії російських бойовиків, вимушені слухати історії про героїзм росгвардійці.
На окупованій Херсонщині росіяни вчать українських дітей доносам - Центр нацспротиву 14.05.24, 14:56 • 16955 переглядiв