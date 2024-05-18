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Окупанти прославляють російську гвардію у школах захопленої Херсонщини

Окупанти прославляють російську гвардію у школах захопленої Херсонщини

Київ • УНН

 • 57984 перегляди

В тимчасово окупованій Херсонській області російські війська встановили в школах експозиції, що прославляють військо рф, незважаючи на репресії проти цивільного населення, змушуючи дітей дізнаватися про "героїзм" сил, відповідальних за те, що вони розлучили їх з батьками.

На захоплених територіях Херсонщини окупанти створюють стенди в школах на честь російських росгвардійців, нехтуючи їхніми репресіями проти мирного населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях лівобережжя Херсонщини ворог надає свою версію історії через створення стендів у школах, присвячених поліцаям з "росгвардії".

Найбільш шокуючі експозиції з'явилися у Генічеському інтернаті, де діти, позбавлені батьків через дії російських бойовиків, вимушені слухати історії про героїзм росгвардійці.

На окупованій Херсонщині росіяни вчать українських дітей доносам - Центр нацспротиву 14.05.24, 14:56 • 16955 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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