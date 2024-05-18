Оккупанты прославляют русскую гвардию в школах захваченной Херсонщины

На захваченных территориях Херсонщины оккупанты создают стенды в школах в честь российских росгвардейцев, пренебрегая их репрессиями против мирного населения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях левобережья Херсонщины враг предоставляет свою версию истории через создание стендов в школах, посвященных полицаям из "росгвардии".

Наиболее шокирующие экспозиции появились в Геническом интернате, где дети, лишенные родителей из-за действий российских боевиков, вынуждены слушать истории о героизме росгвардейцев.

На оккупированной Херсонщине россияне учат украинских детей доносам - Центр нацсопротивления