Окупанти планують заборонити ріелторську діяльність на ТОТ - ЦНС
Київ • УНН
росіяни готують заборону ріелторської діяльності на тимчасово окупованих територіях. Це дозволить їм посилити контроль за місцевим населенням та відстежувати використання житла.
російські загарбники планують заборону ріелторської діяльності на тимчасово окупованих територіях. Таким чином вони прагнуть посилити контроль над місцевим населенням, пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Деталі
росіяни вигадали новий спосіб контролю над мешканцями ТОТ. Вони готують заборону ріелторської діяльності, передаючи всі функції з обліку житла до окупаційних адміністрацій
Також там додали, що таким чином російські загарбники намагаються відстежувати використання квартир і будинків, а також реальне місце проживання людей.
Це черговий елемент у системі тотального контролю та репресій, яку окупанти вибудовують на захоплених землях
Доповнення
На окупованих територіях України дітей почали русифікувати. У старших групах дитсадків запровадили заняття з "мовного розвитку", де навчають російської та витісняють українські слова.
Уряд російської федерації запускає систему "заохочень" для шкіл, коледжів і університетів, що допомагають армії окупанта.
За ініціативою (прем'єр-міністра рф - ред.) мішустіна, навчальні установи, які підтримують війну проти України, отримуватимуть винагороди