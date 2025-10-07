Оккупанты планируют запретить риелторскую деятельность на ВОТ - ЦНС
Киев • УНН
россияне готовят запрет риелторской деятельности на временно оккупированных территориях. Это позволит им усилить контроль за местным населением и отслеживать использование жилья.
российские захватчики планируют запрет риелторской деятельности на временно оккупированных территориях. Таким образом они стремятся усилить контроль над местным населением, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Детали
россияне придумали новый способ контроля над жителями ВОТ. Они готовят запрет риелторской деятельности, передавая все функции по учету жилья оккупационным администрациям
Также там добавили, что таким образом российские захватчики пытаются отслеживать использование квартир и домов, а также реальное место жительства людей.
Это очередной элемент в системе тотального контроля и репрессий, которую оккупанты выстраивают на захваченных землях
Дополнение
На оккупированных территориях Украины детей начали русифицировать. В старших группах детских садов ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому и вытесняют украинские слова.
Правительство российской федерации запускает систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих армии оккупанта.
По инициативе (премьер-министра рф - ред.) мишустина, учебные заведения, поддерживающие войну против Украины, будут получать вознаграждения