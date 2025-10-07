$41.340.11
Эксклюзив
12:19 • 4774 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 10789 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
09:44 • 13279 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36538 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 42387 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 70923 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 58915 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56472 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 103501 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 36763 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
публикации
Эксклюзивы
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 13:53 • 910 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 36538 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 54018 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 63256 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto6 октября, 06:06 • 103501 просмотра
Оккупанты планируют запретить риелторскую деятельность на ВОТ - ЦНС

Киев • УНН

 • 1190 просмотра

россияне готовят запрет риелторской деятельности на временно оккупированных территориях. Это позволит им усилить контроль за местным населением и отслеживать использование жилья.

Оккупанты планируют запретить риелторскую деятельность на ВОТ - ЦНС

российские захватчики планируют запрет риелторской деятельности на временно оккупированных территориях. Таким образом они стремятся усилить контроль над местным населением, пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Детали

россияне придумали новый способ контроля над жителями ВОТ. Они готовят запрет риелторской деятельности, передавая все функции по учету жилья оккупационным администрациям

 - сообщили в ЦНС.

Также там добавили, что таким образом российские захватчики пытаются отслеживать использование квартир и домов, а также реальное место жительства людей.

Это очередной элемент в системе тотального контроля и репрессий, которую оккупанты выстраивают на захваченных землях 

- отметили в ЦНС.

Дополнение

На оккупированных территориях Украины детей начали русифицировать. В старших группах детских садов ввели занятия по "языковому развитию", где обучают русскому и вытесняют украинские слова.

Правительство российской федерации запускает систему "поощрений" для школ, колледжей и университетов, помогающих армии оккупанта.

По инициативе (премьер-министра рф - ред.) мишустина, учебные заведения, поддерживающие войну против Украины, будут получать вознаграждения

- говорится в сообщении.

Павел Зинченко

ОбществоВойна в УкраинеНедвижимость
Украина