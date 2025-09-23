Окупанти обстріляли Нікопольський район: загинула жінка, ще троє поранені
Київ • УНН
Російські окупанти 23 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка 1954 року народження, ще троє жінок отримали поранення. Влучання спричинили пожежі у трьох населених пунктах Нікопольського району та в Межівській громаді Синельниківського району.
Деталі
Одну з постраждалих доправили до медичного закладу. Як зазначили в МВС, внаслідок влучань у трьох населених пунктах Нікопольського району виникли пожежі у приватному житловому секторі.
Крім того, через атаки FPV-дронів зайнявся житловий будинок у Межівській громаді Синельниківського району.
Нагадаємо
