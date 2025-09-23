$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 7402 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 23311 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 18691 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 46854 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 38305 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 36597 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49679 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49600 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45255 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70185 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Окупанти обстріляли Нікопольський район: загинула жінка, ще троє поранені

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російські окупанти 23 вересня обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула жінка 1954 року народження, ще троє жінок отримали поранення. Влучання спричинили пожежі у трьох населених пунктах Нікопольського району та в Межівській громаді Синельниківського району.

Окупанти обстріляли Нікопольський район: загинула жінка, ще троє поранені

У вівторок, 23 вересня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області - загинула жінка 1954 року народження, ще троє жінок отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на МВС України.

Деталі

Одну з постраждалих доправили до медичного закладу. Як зазначили в МВС, внаслідок влучань у трьох населених пунктах Нікопольського району виникли пожежі у приватному житловому секторі.

Крім того, через атаки FPV-дронів зайнявся житловий будинок у Межівській громаді Синельниківського району.

Нагадаємо

На Донеччині російські війська завдали удару по пожежній частині у Дружківці у День рятівника. Уламки посікли фасад будівлі, але рятувальники встигли сховатися в укритті.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Дружківка
Донецька область
Дніпропетровська область
Міністерство внутрішніх справ України