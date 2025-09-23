Оккупанты обстреляли Никопольский район: погибла женщина, еще трое ранены
Киев • УНН
Российские оккупанты 23 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина 1954 года рождения, еще трое женщин получили ранения. Попадания вызвали пожары в трех населенных пунктах Никопольского района и в Межевской общине Синельниковского района.
Подробности
Одна из пострадавших была доставлена в медицинское учреждение. Как отметили в МВД, в результате попаданий в трех населенных пунктах Никопольского района возникли пожары в частном жилом секторе.
Кроме того, из-за атак FPV-дронов загорелся жилой дом в Межевской общине Синельниковского района.
Напомним
В Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарной части в Дружковке в День спасателя. Осколки посекли фасад здания, но спасатели успели спрятаться в укрытии.