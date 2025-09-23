$41.380.13
Эксклюзив
13:28 • 7380 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 23253 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 18647 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 46793 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 38267 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36573 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49667 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49590 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45249 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70181 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Оккупанты обстреляли Никопольский район: погибла женщина, еще трое ранены

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Российские оккупанты 23 сентября обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина 1954 года рождения, еще трое женщин получили ранения. Попадания вызвали пожары в трех населенных пунктах Никопольского района и в Межевской общине Синельниковского района.

Оккупанты обстреляли Никопольский район: погибла женщина, еще трое ранены

Во вторник, 23 сентября, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области - погибла женщина 1954 года рождения, еще трое женщин получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МВД Украины.

Подробности

Одна из пострадавших была доставлена в медицинское учреждение. Как отметили в МВД, в результате попаданий в трех населенных пунктах Никопольского района возникли пожары в частном жилом секторе.

Кроме того, из-за атак FPV-дронов загорелся жилой дом в Межевской общине Синельниковского района.

Напомним

В Донецкой области российские войска нанесли удар по пожарной части в Дружковке в День спасателя. Осколки посекли фасад здания, но спасатели успели спрятаться в укрытии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Дружковка
Донецкая область
Днепропетровская область
Министерство внутренних дел Украины