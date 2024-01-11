Окупанти обстріляли Іванівку: є загиблий
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Іванівку, в результаті чого одна людина загинула.
Російські військові сьогодні обстріляли Іванівку Херсонської області. Внаслідок атаки окупантів одна людина загинула. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
Деталі
росіяни вбили жителя Іванівки. Внаслідок ворожих обстрілів у населеному пункті знищено один із житлових будинків. З-під завалів оселі рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка
За його словами, нині встановлюють особу жертви ворожого обстрілу.
Доповнення
У Херсонській області внаслідок російських обстрілів 3 людей отримали поранення.За минулу добу противник здійснив 108 обстрілів області.
На Херсонщині у полі чоловік підірвався на російській міні11.01.24, 12:35 • 24945 переглядiв