Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший

Российские военные сегодня обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате атаки оккупантов один человек погиб. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

россияне убили жителя Ивановки. В результате вражеских обстрелов в населенном пункте уничтожен один из жилых домов. Из-под завалов дома спасатели достали тело погибшего мужчины - написал Прокудин в Telegram.

По его словам, сейчас устанавливают личность жертвы вражеского обстрела.

Дополнение

В Херсонской области в результате российских обстрелов 3 человека получили раненияЗа минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов области.

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