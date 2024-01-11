Оккупанты обстреляли Ивановку: есть погибший
Российские войска обстреляли Ивановку, в результате чего один человек погиб.
Пауза в войне пойдет только на пользу России - Зеленский
Зеленский предупреждает, что пауза в войне в Украине поможет россии восстановить военную мощь. Президент Украины отметил, что срочная закупка россией оружия свидетельствует о его текущем дефиците у страны-агрессора.
Google увольняет сотни людей на фоне сокращения расходов
Google увольняет сотни сотрудников в рамках сокращения расходов, на фоне более широкого сокращения рабочих мест в технологической отрасли.
россия должна заплатить: Зеленский призвал к конфискации замороженных активов рф
Зеленский призывает конфисковать замороженные российские активы для финансирования обороны Украины и помощи жертвам войны.
Trump says U.S. won't help Europe in likely attack on continent's countries - Breton
Представитель ЕС Тьерри Бретон напоминает, что Трамп заявил, что США не помогут Европе в случае нападения; Трамп также ранее предупреждал, что США могут выйти из НАТО.
На Закарпатье спасли заблудившуюся пару лыжников-фрирайдеров
Горные спасатели на Закарпатье нашли двух заблудившихся фрирайдеров в сумерках, после двух с половиной часов поисков.
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркобандами
Президент Эквадора заявил, что его страна находится в состоянии войны с наркогруппировками, называя их террористами после того, как они захватили в заложники охранников и устроили бунт, приведший к массовым арестам.
беларусь отправляет украинских детей на тренировки к военным - СМИ
беларусь отправила 35 украинских детей из оккупированного Антрацита в могилев для прохождения военной подготовки в экстремальных ситуациях.
Эстония предоставила Украине уже 17 пакетов оборонной поддержки - Зеленский
Зеленский благодарит Эстонию за 17 оборонных пакетов и ценит их лидерство и обязательства помогать Украине до 2027 года.
На Херсонщине в поле мужчина подорвался на российской мине в поле
Мужчина в Херсонской области получил травмы головы, подорвавшись на российской мине во время сельскохозяйственных работ.