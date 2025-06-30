Окупанти обстріляли громаду на Миколаївщині: є жертви та руйнування
Київ • УНН
російські загарбники обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині з артилерії, забравши життя 49-річного чоловіка, поранивши 37-річну жінку. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки та магазин у селі Дмитрівка.
Вранці у понеділок, 30 червня, російські окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.
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Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка загинув 49-річний чоловік, поранено 37-річну жінку. Також були пошкоджені приватні будинки та магазин, заявив Кім.
Інших даних щодо жертв і постраждалих наразі не наводиться.
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