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Окупанти обстріляли громаду на Миколаївщині: є жертви та руйнування

Київ • УНН

 • 898 перегляди

російські загарбники обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині з артилерії, забравши життя 49-річного чоловіка, поранивши 37-річну жінку. Внаслідок атаки постраждали приватні будинки та магазин у селі Дмитрівка.

Окупанти обстріляли громаду на Миколаївщині: є жертви та руйнування

Вранці у понеділок, 30 червня, російські окупанти обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Про це повідомив у Telegram начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає УНН.

Деталі

Внаслідок обстрілів у селі Дмитрівка загинув 49-річний чоловік, поранено 37-річну жінку. Також були пошкоджені приватні будинки та магазин, заявив Кім.

Інших даних щодо жертв і постраждалих наразі не наводиться.

Нагадаємо

У ніч з 28 на 29 червня росіяни здійснили одну з найбільших з 2022 року комбінованих атак по Україні. Вони випустили 537 засобів повітряного нападу, цілячись по цивільній, залізничній та промисловій інфраструктурі.

Українські сили ППО відбили масовану нічну атаку 29 червня, знешкодивши 475 із 537 засобів повітряного нападу. Серед збитих цілей – Shahed, Х-101/Іскандер-К та Калібр.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Х-101
Миколаївська область
Калібр (ракета)
Кім Віталій Олександрович
Шахед-136
Україна
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