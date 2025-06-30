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Оккупанты обстреляли общину на Николаевщине: есть жертвы и разрушения

Киев • УНН

 • 136 просмотра

российские захватчики обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области из артиллерии, убив 49-летнего мужчину и ранив 37-летнюю женщину. В результате атаки пострадали частные дома и магазин в селе Дмитровка.

Оккупанты обстреляли общину на Николаевщине: есть жертвы и разрушения

Утром в понедельник, 30 июня, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Куцурубскую общину Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Подробности

В результате обстрелов в селе Дмитровка погиб 49-летний мужчина, ранена 37-летняя женщина. Также были повреждены частные дома и магазин, заявил Ким.

Других данных о жертвах и пострадавших пока не приводится.

Напомним

В ночь с 28 на 29 июня россияне совершили одну из крупнейших с 2022 года комбинированных атак по Украине. Они выпустили 537 средств воздушного нападения, целясь по гражданской, железнодорожной и промышленной инфраструктуре.

Украинские силы ПВО отразили массированную ночную атаку 29 июня, обезвредив 475 из 537 средств воздушного нападения. Среди сбитых целей – Shahed, Х-101/Искандер-К и Калибр.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
Х-101
Николаевская область
Калибр (семейство ракет)
Виталий Ким
Шахед-136
Украина
Tesla
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